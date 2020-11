Dani Fernández, Angy Fernández, Carlos Marco, Lorena Castell y mucho más en ‘yu Music’ (14/11/2020)

En 'yu Music' la fiesta está asegurada y un sábado más Lorena Castell y Carlos Marco llegan con un programa lleno de energía y buen rollo.

Angy Fernández es la primera en visitar el plató y lo hace con las noticias musicales de la semana. La más impactante es el salto a la pequeña pantalla de Bad Bunny, que participará en la nueva temporada de Narcos México pero no será un simple cameo, tendrá un papel importante.

También hemos hablado de Amaia, que ha dado positivo en coronavirus y ha tenido que cancelar su gira de conciertos. La que sigue trabajando a tope es Aitana, que ha anunciado su segundo álbum, titulado 11 Razones, lleno de colaboraciones y con un sonido muy 2000.

Está claro que todo vuelve y, la moda y la música actual tienen muchas referencias a lo que se llevaba hace 20 años, cuando triunfó Britney Spears, otra de las protagonistas del programa de hoy. La Princesa del Pop sigue envuelta de polémica: está enfrentada a su padre para recuperar su libertad. ¿Cómo acabará el tema? Todavía no lo sabemos, pero lo que tenemos claro es que Britney seguirá luchando por sus derechos.

En 'yu Music' también hemos descubierto lo nuevo de Billie Eilish, titulado 'Therefore I Am'. La canción viene acompañada de un videoclip protagonizado por la cantante, que aparece robando comida en un centro comercial vacío.

Tras descubrir las últimas novedades musicales, recibimos a Dani Fernández, que visita 'yu Music' para hablarnos de la reedición de Incendios y Cenizas.

El cantante se ha atrevido y se ha enfrentado a su amigo y excompañero de banda Carlos Marco en 'Adivina la canción'. Ambos han expresado que "somos los dos Auryn más competitivos", pero ¿Cuál de los dos es capaz de reconocer más canciones?

Carlos Marco ha empezado por todo lo alto adivinando 'Rolling in the Deep' de Adele, uno de los temas que la banda versionó, pero también ha reconocido a Harry Styles y el 'Let It Be' de The Beatles.

Dani Fernández ha remontado gracias a C. Tangana y su colaboración con La Húngara y Niño de Elche en 'Tú me dejaste de querer', un tema con mucho sentimiento que lo ha llevado a confesar que su último disco tiene muchos mensajes a su ex.

El cantante expresa que su canción 'Puñales' "habla de experiencias mías y de cómo me he equivocado a veces". Además, el artista explica que su psicólogo le recomendó que escribiera música para expresar sus sentimientos.

Entre los referentes musicales de Dani Fernández están los Backstreet Boys, ya "que tienen unos temazos", como él mismo dice. Y es que los BSB fueron una de las bandas más importantes del panorama musical en los 90 y, años después en España nació Auryn, que se convirtió en una de las boy band más exitosas del país.

Han pasado unos años desde que Auryn se separó. No sabemos si Carlos y Dani se acuerdan de sus canciones. Ambos confiesan que hay algunos temas que no reconocen y además, Dani Fernández también expresa que "A veces cantaba y no sabía lo que decía".

Después de divertirnos en 'Adivina la canción', Dani Fernández nos habla de su último trabajo discográfico y de la grabación del videoclip 'Vértigo', que acaba de estrenar.

El artista explica que "el vídeo se grabó justo después del confinamiento" y que les "tuvieron que dar unos permisos por el fuego", ya que él había pedido tener una uve de fuego porque tenía mucha relación con el significado de la canción. Fue un rodaje complicado, con mucho sudor, ya que "había cuarenta grados en la calle y en la nave estaríamos a unos cincuenta grados".

Esta es una de las canciones de la reedición de Incendios y Cenizas, la reedición de su primer álbum, titulado Incendios, que viene con un disco extra con versiones acústicas y colaboraciones.

Para Dani Fernández "hacer esta reedición era importante porque marca un poco todos los momentos que he compartido con amigos, como Funambulista, David Otero o Nil Moliner" y tenía claro que "quería hacerlo todo para los amantes del disco físico".

Es un álbum lleno de sentimiento y es que a Dani Fernández le encanta expresar sus emociones a través de la música. Él mismo explica que desde pequeño ha tenido claro que quería dedicarse a esto y es por eso que su mayor miedo "está ligado con la música y es que cuando llegue un momento de no poder cantar".

En estos últimos años, el artista ha vivido muchas cosas, ha pasado de formar parte de Auryn, con quién compartió 7 años de éxitos, ha encontrarse solo. "Éramos cinco, buscábamos lo mejor para el grupo", explica Dani Fernández, que tras dejar el grupo necesitó tiempo para "buscar mi sonido y encontrar la voz". Además, expresa que tenía "un sentimiento vacío" y "necesitaba encontrarme, paré y no me sentía bien", pero poco a poco empezó a escribir canciones como 'Puñales'.

Dani Fernández también ha expresado que tiene ganas de volver a los escenarios: "Estoy deseando de salir a tocar". Dice que necesita "seguir trabajando pero también necesito el calor de la gente y lo echo de menos", ya que ya ha ofrecido doce conciertos desde el confinamiento y siente que es extraño no ver al público saltar y bailar. Sin embargo, también cree que durante todo este tiempo "La cultura hemos dado un ejemplo" y ha hecho todo lo posible para concienciar a sus fans sobre la situación en la pandemia.

Otro de los artistas que también ha muy involucrado ofreciendo su música durante la pandemia es David Otero, amigo de Dani Fernández y con quién ha colaborado en 'La Noche Suena'. El artista explica que el cantante le dio un consejo cuando justo acababa de salir de Auryn: "Me dijo 'tienes que perdonar al Dani del pasado para encontrarte en un nuevo camino'".

Antes de regalarnos una versión en acústico de 'Disparos', Dani Fernández ha reflexionado sobre su trayectoria y las palabras de David Otero: "Estoy aquí sentado gracias a todo lo que he vivido".

Tras la actuación de Dani Fernández, ¡inauguramos concurso con Angy Fernández! La artista presenta un trivial para saber quién sabe más del panorama musical.

Con este juego hemos descubierto que 'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj tiene más reproducciones que 'Yo perreo de sola' de Bad Bunny, que 'Aserejé' tiene más palabras que 'Ave María' de David Bisbal, y que Anitta tiene más discos que Cardi B, y es que la brasileña tiene 7 álbumes mientras que la rapera solamente tiene uno, aunque acumula numerosos éxitos y colaboraciones.

Y, para despedir el programa, Angy Fernández nos explica que 'Rud Boy' de Rihanna es una de las canciones más escuchadas para tener sexo, aunque Dani Fernández prefiere reproducir algo de John Mayer para conquistar a su pareja...

