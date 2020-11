Debate con Lorena Castell sobre las faldas para chico: "En lugar de proteger al agredido hay que señalar la agresión"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Lorena Castell y Alberto Velasco en yu / yu, no te pierdas nada

La colaboradora nos trae una noticia increíble que la ha vuelto loca, la de los adolescentes que fueron con falda a clase para reivindicar que la ropa no tiene género y denunciar esta discriminación, todo a raíz del castigo de un joven al que mandaron al psicólogo por llevarla. ¡Muy fuerte todo esto! ¿En qué siglo vivimos? Lo peor de todo es que el protagonista del castigo también tuvo reprimenda al llegar a casa... ¡Sus padres le dieron una charla y lo castigaron!

Alberto Velasco entra a plató luciendo un vestido precioso para charlar de este tema. "Me parece necesario el movimiento que se ha creado con este tema, los jóvenes tienen que reivindicar estas cosas", explica.

"Los carteles de 'mujer' y 'hombre' en las tiendas deben desaparecer, que esté todo a disposición", pide Alberto. "Ha habido un montón de veces que no me he comprado ropa por el qué dirán", reconoce.

¿Cómo animamos a los jóvenes a comprarse la ropa que les de la gana si tienen una situación complicada en sus casas? "Tienen que encontrar apoyos fuera, hay muchas asociaciones, foros donde encontrar gente con tu misma orientación", explica. "Hay que sentirse fuerte".

"Cuando un chico se viste como una chica no tiene que significar que es transexual u homosexual", cuenta Lorena. "Si te dicen que todo está mal y todo es feo te metes en un caparazón", explica Alberto.

"En lugar de sobre proteger al agredido hay que señalar la agresión", reflexionan sobre la discriminación que sufren los pequeños que visten diferente en los colegios. "Llevar falda es un acto político, es un mensaje que mandas al mundo", sentencian.

