La desconocida conexión entre Ana Morgade y Georgina Amorós, Cayetana en 'Élite'

Se rumoreaba que habrá una quinta temporada de Élite y Claudia Salas y Georgina Amorós nos lo confirman, la están grabando ahora mismo. "Metidos en clase en agosto en Madrid se está super bien", bromean las actrices, que pospondrán un poquito sus vacaciones de verano.

La cuarta temporada de la serie ha llegado como un tsunami a Netflix y aunque quizá Claudia y Georgina no estén en la nueva entrega, el fenómeno Élite no tiene pinta de que vaya a terminar pronto. "Sería un poco feo estar constantemente repitiendo curso, aunque es un universo infinito", cuentan las actrices, que recalcan que "repetir tantas veces sería aburrido".

Georgina Amorós en Cayetana en la ficción, un personaje que según ella "ha cambiado bastante, en esta temporada ya se acepta un poco más y ahora se enrolla como un príncipe, que es Pol Granch", desvela la actriz.

Claudia Salas es Rebeka Parrilla, que arranca la temporada con un caparazón "que no se cree ni ella porque ha sufrido mucho". Eso sí, el futuro tiene cosas buenas guardadas para ella porque "de repente se enamora de una mujer y por primera vez vive una historia de amor correspondida".

La fama de la serie ha hecho que sus protagonistas se conviertan en auténticas estrellas y las críticas, buenas y malas, están a la orden del día. "Esto tiene una cosa adictiva, de repente es mucha atención, tanto de la buena como de la mala, el feedback es bastante arrollador", dice Amorós. "Intento no meterme mucho, me fío de los que me dicen los que me quieren", explica Claudia Salas, que ha explicado que su instituto real es "todo lo contrario" que Las Encinas.

La sorpresa de la entrevista ha llegado de la mano de Georgina Amorós, que nos ha descubierto su desconocida "conexión" con Ana Morgade. "Yo hice un curso de improvisación contigo con 12 años, me acuerdo de reírme todo el curso muchísimo, fue genial", cuenta Amorós, entusiasmada. Morgade se ha quedado flipando porque no recordaba nada y ahora... ¡Tendrá que ponerlo en su currículum! ¡Darle clases a una estrella es todo un reconocimiento!

Puedes ver a Claudia Salas y Georgina Amorós en el minuto 37:

