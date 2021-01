Melanie C, Hugo Cobo, Ventura y más en ‘yu Music’ (09/01/2021)

¡Lorena Castell y Carlos Marco vuelven tras un pequeño descanso por Navidad! Europa FM se convierte en un festival gracias a ‘yu Music’, que llega con su primer programa del año.

Los Reyes Magos nos han traído a una gran estrella internacional: Melanie C. Charlamos con la artista sobre su nueva música, sus esperados conciertos, pero también como vivió hace dos décadas ser una de las mujeres más famosas en el mundo de la música con las Spice Girls.

Antes de dar la bienvenida a Mel C, Ventura hace un repaso a la actualidad musical. Una de las noticias más destacadas de la semana es que los Grammy han aplazado su edición al 14 de marzo debido a la pandemia. Y, uno de los cotilleos más sonados de estos últimos días es que Kylie Jenner ha dejado de seguir Rosalía. ¿Qué ha pasado entre ellas? ¿Ya no son amigas?

Lo que está claro que si actualmente Rosalía es una de las reinas de la música, Melanie C lo fue en los años 90 cuando las Spice Girls arrasaron en todo el mundo con sus canciones.

En 'yu Music' tenemos el honor de hablar con Mel C, que en octubre presentó su octavo disco que se titula como ella y está haciendo la promoción a través de la pantalla, ya que en Reino Unido están confinados.

La artista explica que tiene ganas de volver a subirse al escenario y de sentir el calor del público, porque es extraño hacerlo todo online. Asimismo, le alegra saber que su música ayuda a distraer y en los malos momentos es una gran compañía.

En Mel C, un álbum autoeditado por ella misma, la cantante ha querido demostrar que no hay ningún estilo que se le resista y por ello podemos escuchar desde canciones con un sonido más electrónico hasta otras más pop o rock. Además, Melanie considera que es importante que sus fans se sientan identificados con sus letras y es por esa razón habla del empoderamiento, del 'Girl Power', como ya hizo con la girl band y así lo expresa ella misma: "Soy quién soy por haber pasado por las Spice Girls".

"Estoy muy emocionada de volver a los escenarios y también de volver a España", ha confesado la artista, que en abril y mayo pisará de nuevo nuestro país para ofrecer dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona.

Mel C ha explicado que para ella España es muy especial, "pasé gran parte de mi infancia en España, ya que mi padre trabajó allí y muchas de mis mis vacaciones escolares fueron allí", y expresa que es "un lugar especial en mi corazón, sobre todo cuando estaba con las Spice Girls". Así que, desea que en primavera la situación de la pandemia haya cambiado y mejorado, considera que "estaremos bien" para poder actuar, pero si no es así, las fechas de los conciertos se aplazarán.

Y es que Melanie C tiene ganas de volver a sentir el cariño de sus fans españoles, a los que considera muy "apasionados" y muestran mucho "amor y afecto".

Además de hablar de su nuevo álbum, también hemos querido descubrir cómo fue formar parte de uno de los grupos más exitosos de la historia de la música. En 2019, las Spice Girls (sin Victoria) volvieron a subirse al escenario, una experiencia que Mel C recuerda como "maravillosa e increíble" y confiesa que le "encantaría volver" a vivir.

Y es que las Spice Girls marcaron a toda una generación pero también cambió la vida de sus componentes. Melanie explica que su hija la ha acompañado a sus conciertos desde pequeña, pero lo que más le sorprendió fue el reencuentro de las Spice, ya que se dio cuenta de que realmente su madre era una estrella de la música.

Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que la tecnología nos puede acercar a los que están más lejos. Mel C nos ha regalado una emocionante actuación que nos ha dejado sin palabras.

Tras viajar a través de la red a Reino Unido, nos quedamos en nuestro plató para recibir a Hugo Cobo que viene a presentarnos Doleré, su álbum debut.

Antes de hablar de este primer trabajo tras su paso por OT, ponemos a prueba a nuestro invitado en 'Adivina la canción', donde se enfrenta a Carlos Marco. ¿Quién conoce más hits?

Empezamos con '11 Razones' de Aitana, que Hugo no reconoce pero explica que le gusta este sonido que ha recuperado la cantante, ya que ha "mezclado su esencia con la música de toda la vida".

Otro de los artistas que también están arrasando actualmente es The Weeknd, con el que a Hugo Cobo le encantaría colaborar aunque dice que también le gustaría trabajar "con Carlos Marco y con todo el mundo", hasta con Bad Bunny.

Sin duda, ¡hemos vivido un 'Adivina la canción' muy divertido!

Doleré es el primer LP de Hugo Cobo, que lanzó a principios de diciembre y con el que se siente "orgulloso y satisfecho" "después de tanto tiempo trabajando" y ver que ha "tenido tanta repercusión".

El disco está formado por cinco canciones que han nacido de "vivencias y de lo que veo", como él mismo explica y añade que "hago las canciones para que la gente las escuche y se las lleve a su terreno".

Por otro lado, Hugo Cobo nos ha explicado que el título del álbum se le ocurrió en un taxi: "me llevaban a una sesión de fotos y mi AR me dijo que teníamos que pensar en el nombre del disco y la primera palabra que se me ocurrió fue 'doleré' y, tras darle varias vueltas, le pillé cariño".

"Estoy haciendo lo que yo quería hacer, no quería fijarme en un solo estilo", dice el cantante que define su LP como un trabajo amplio, formado por diferentes estilos porque él ha crecido escuchando "de todo, desde flamenco hasta pop o rock, soul…" y reivindica que "hay que escuchar de todo y consumir de todo".

Asimismo, una de las cosas que más le gusta a Hugo Cobo es componer, algo que ya hacía cuando era pequeño. "Faltaba al colegio para escribir canciones", confiesa, y explica que su madre le dejaba porque veía que era su futuro. Y, por otro lado, recuerda que ha tenido que luchar para conseguir llegar donde está ahora: "No me he quedado parado en casa, he ido cantando por todos sitios".

Su talento es más que evidente y para despedirnos, Hugo Cobo interpreta en directo 'Sirena':

