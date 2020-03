Famous: "En nuestro grupo de WhatsApp comentamos el nuevo OT como si fuese un pase de micros"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Famous está malito... ¡Esperamos que no sea del mal que acecha España, el coronavirus! El ganador de OT 2018 nos presenta su nuevo single 'Hoy Ya No', muy diferente a 'Bulla', que tenía un tono más bailongo. ¿Qué le ha inspirado este cambio?, ¿está cocinando el disco? "El EP no va seguir la línea de 'Bulla', en el EP ha canciones afropop, un poco más melódicas".