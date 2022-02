iLeoVlogs se pasa por la première de 'A Través de Mi Ventana', con Clara Galle, Julio Peña, Paula Gonu y mucho más

iLeoVlogs tiene un nuevo proyecto entre manos para su canal de Youtube. Le encantan las casas, los pisos, las reformas... ¡Y ha conseguido rodar una serie enseñándolos! "He conseguido hablar con una agencia que me da acceso a casas en venta increíbles", adelanta nuestro colaborador, que está deseando estrenar este nuevo formato.

Pero lo que iLeo trae entre manos este viernes no tiene nada que ver con casas ni pisos. El youtuber se ha colado en la prèmiere de la película A Través de Mi Ventana, que hace nada nos presentaban sus protagonistas Clara Galle y Julio Peña, y micrófono en mano le ha preguntado a los asistentes qué les ha parecido esta historia de amor y obsesión. ¡Nuestro iLeo ya está especializado en alfombras rojas!

"No me creo nada de esto", dice Clara Galle un tanto abrumada por la expectación del estreno de la película. Además, la protagonista ha confesado que estas historias también pasan en la vida real, aunque no es su caso: "Tengo una relación, pero fue el aguacate el que nos juntó, no el wifi", dice.

A Paula Gonu le ha preguntado iLeo cuál ha sido la vez que han intentado ligar con ella de la forma más extraña. "A través de una empresa de paquetería, fue un poco raro y luego creo que le echaron, me sentí un poco mal por quejarme", recuerda la youtuber.

Puedes ver a iLeo en la premiere en el minuto 12:

