Inés Bárcenas cuenta cómo identificar una relación tóxica: pautas y 'red flags'

Cada vez que viene Inés Bárcenas, Ana Morgade comienza a sudar. Desde que hablamos de fobias y la presentadora tuvo que enfrentarse a su pánico a las polillas, tiene miedo. En realidad no debería, porque con la psicóloga siempre aprendemos cosas útiles para entendernos mejor a nosotros mismos. Hoy profundizamos en el mundo de las relaciones tóxicas.

Ahora que se acerca San Valentín, Bárcenas recomienda hacer un poquito de introspección para identificar qué tipo de relación tenemos.

¿Qué es una relación tóxica?

"Una relación tóxica en la que los integrantes se hacen más daño estando juntos que separados. Están continuamente con patrones de maltrato, reproches, conflictos... Algo recurrente todo el rato. Aquí tenemos que plantearnos hasta qué punto nos conviene estar con esa persona", apunta Bárcenas.

"El amor no lo es todo"

"Puedes querer muchísimo a una persona pero igual no os hacéis bien juntos. Por mucho que le quieras y por mucha emoción que haya es que no sois compatibles. Puede que sea muy intenso porque es tóxico".

Bárcenas también aclara que el término no se puede usar a la ligera. Para ejemplificarlo, ha hablado de una chica de su consulta que se sentía tóxica por sentir celos cuando ha descubierto que su ex está con otra chica. "Eso no es ser tóxica, es ser humana como Chenoa", exclama Morgade.

Las red flags o señales de una relación tóxica

Los celos: "Verter los celos en el otro y ser posesivos". Un ejemplo sería coger el móvil de tu pareja para espiarle u obligar a tu pareja que te enseñe conversaciones.

u obligar a tu pareja que te enseñe conversaciones. Que la persona critique a nuestro entorno y nos distancie de él

Evitar decir ciertas cosas a nuestra pareja para no discutir

Justificar sus acciones o la manera en la que nos trata: Decir "ha tenido un mal día", "está muy cansado o cansada"

Que se meta con nuestras capacidades o nuestro aspecto físico: "Estarías mejor si estuvieras más delgado o delgada"

Que te compare con otras personas: "Mi ex hacía esto"

Tomar decisiones respecto a la pareja sin consultar

Que culpabilicen a su pareja de lo que les ocurre: "Estoy así por tu culpa"

Que dejen de hablar cuando se enfadan

Cómo superar una relación tóxica

Bárcenas destaca que es importante saber que "no es que seamos tóxicos los seres humanos, sino que en la interacción con el otro desarrollamos conductas" . "Lo primero es identificar para qué estamos teniendo esa relación tóxica. Puede que nos hayamos enganchado a esa sensación de que todo vuelva a ser como al principio, o que nuestra autoestima esté bajita, que nos conformemos, o que tengamos complejo de salvador o salvadora".

