Javier Rey habla de su pueblo, su tanteo con el ciclismo y presenta 'La Casa del Caracol', su rodaje "más duro"

Javier Rey quiere que la gente vaya al cine. No solo porque acaba de estrenar una película, el actor reivindica la necesidad de consumir cultura en estos tiempos tan difíciles. "No ha habido ningún contagio en el cine ni el teatro", celebra.

El actor acaba de estrenar la película La Casa del Caracol, un thriller rural que promete tensión hasta el final. "La peli va de un escritor, que soy yo, que está en crisis, así que se va a este pueblo para estar solo pero empiezan a pasar un montón de cosas y escribe sobre la gente que se rodea", adelanta el actor. El rodaje empezó nada más terminar el confinamiento. En Málaga y con 40 grados, el actor asegura que ha sido uno de los rodajes "más duros" que ha hecho.

"Jugamos mucho con la realidad y la ficción. No es un personaje amable, un borracho, un soberbio, así que no sabes si lo que está pasando sucede de verdad o no. Además todos los personajes tienen algo que ocultar", explica el actor, que ha compartido set de rodaje con Paz Vega y su hija. "Nuestras dos niñas son dos actrices alucinantes, dentro de 20 años van a ser tops", dice.

Hace unos días contó en El Hormiguero que en su etapa de acomodador tuvo que echar al guardaespaldas de Ana Botella de la sala. "Quería quedarse y ver la película y le dije que comprase una entrada", explica Rey, que sentencia que "el cine se paga".

En su juventud el actor quiso dedicarse al ciclismo pero la vida terminó llevándole por otro camino. "Ciclismo y casi cualquier deporte, lo intenté de todas las formas pero las piernas no dieron. Mi objetivo era ese pero no me dio, hay una selección natural y no basta con ser bueno, hay que ser una máquina", cuenta.

"Si al chaval le hace ilusión que haga lo que quiera". Eso era lo que le decían en Noia (A Coruña), su pueblo, cuando empezó a dar sus primeros pasos en el teatro. "La gente allí no me trata como un actor, me preguntan por mi familia y eso", cuenta el actor, que para Fariña se metió en la piel del narcotraficante gallego Sito Miñanco. "No traté con él para el personaje, pero la broma de los fardos quedará siempre", asegura.

