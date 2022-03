Joaquín Reyes es Rauw Alejandro: "Escuché Hentai y dije 'si está roja la pistola, mira a ver"

Joaquín Reyes ha estado este fin de semana en el Festival de Málaga presentando Camera Café: la película, una resurrección cinematográfica dirigida por Ernesto Sevilla de la mítica serie homónima. Pero al yu Joaquín nunca viene con las manos vacías. Esta vez se ha traído el alma de Rauw Alejandro, cantante puertoriqueño y novio de nuestra queridísima Rosalía.

"Mi Rosalía es una artista total, una 360", reconoce el cantante, que está exultante después del estreno de MOTOMAMI, el nuevo disco de su chica. "Rosalía no para de transformarse, el otro día en el ascensor en el bajo era una persona y el segundo otra", recuerda.

No solo cantan, ahora los artistas latinos tienen que chingar, perrear, fondear, ir a parys, responder beefs... Un curro de narices. "Hay parys dentro de parys. También he llegado a casa después de un pary y había un pary motado", asegura. En Puerto Rico hay mucho follón, los reggaetoneros no dan a basto.

¿Hentai habla del pene de Rauw Alejandro?

Con lo que se montó mucho revuelo fue con el tema Hentai, cuya explícita letra está inspirada en las pasiones más carnales de Rosalía. "Al parecer habla de tu pene", le pregunta Alberto Casado sobre el verso en el que canta "enamorada de tu pistola roja amapola".

"Yo escuché la canción y dije 'si está roja la pistola, mira a ver si has organizado ahí algo'. Y efectivamente, de ir pendulón se me estaba... Ten en cuenta que de cintura para arriba yo no me visto en todo el año, a no ser que viaje a otros hemisferios, yo voy siempre en tetas", explica el cantante de Todo de ti.

Rosalía y Rauw Alejandro // Twitter @rauwalejandro

"Chingamos tanto que estamos cansados"

De tanto repetir 'chingar' en sus canciones, Rauw Alejandro ha perdido la ilusión por el sexo.

"Hay veces que los reggaetoneros perdemos la ilusión por chingar", lamenta ante Alberto Casado y Rober Bodegas. "Chingamos tanto que estamos cansados", dice antes de confesar que a veces también lo tiene que hacer por obligación. "En los parys nos ponen un cristal como en el zoo y nos dicen 'venga', esperan que hagamos un cortejo", recuerda un poco traumatizado.

