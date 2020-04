Jordi Cruz: "Hemos grabado 12 episodios de MasterChef, no se ha podido resolver quién gana"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Jordi Cruz en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

Jordi Cruz, que acaba de entrenar la octava temporada de MasterChef, nos cuenta cómo son los primeros pasos de esta nueva remesa de cocineros. Y a él, ¿lo confunden mucho con "el otro" Jordi Cruz? "Corre una rumorología de que Jordi Cruz el de 'Art Attack' es el bueno y yo el malo", explica. "Si me tomo dos cervezas soy el tío más simpático del mundo". ¡Queremos 🍻!

¿Sigue en contacto con los concursantes de otras ediciones? "MasterChef tiene algo muy bonito, y es que una vez se termina el espectáculo todo sigue después, los concursantes se dedican a la cocina y disfrutan con ello".

¿Y está cocinando mucho?, ¿comparte sus recetas? "Son cosas muy caseras, aunque yo le doy mi vueltecita, pero son sencillas y ricas". ¡En su Instagram está la prueba! "Yo Carrot Cake no suelo hacer, pero muy mal se tiene que dar para que no me quede bien", dice.

Y bueno... Flipamos al saber que ni siquiera se puede emitir el final de MasterChef porque no lo han grabado... ¡El rodaje se ha tenido que parar por la crisis del coronavirus! "Hemos grabado 12 episodios, no se ha podido resolver quién ganaba, pero de alguna manera lo solucionaremos".

"Cuando empezamos hace 8 años dijimos que alguien tenía que ser el malo del jurado, Samantha no se puede porque está loca, Pepe es de Illescas y claro... Quedaba el catalán, me dijeron que tenia que ser un poco más cabroncete", explica. "Disfruto más con los celebrities, con Boris Izaguirre, Loles León...."

Pobre Jordi, Sergio Bezos le ha hecho su clásica 'entrevista mal' y menuda vergüenza reciclando preguntas de otros invitados... ¿Con quién le gustaría colaborar?, ¿en qué posición le gustaría jugar? "Siempre estoy a la izquierda, a mi me gustaría estar en el medio, le tengo que quitar el sitio a Pepe" ¡Muy audaz!

