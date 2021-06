Raúl Arévalo, al ver una escena de sexo acrobático de Melina Matthews: "Yo ya estoy para cucharita"

Raúl Arévalo y Melina Matthews // yu No te pierdas nada

Son pareja en la vida real y lo son también en la película Donde caben dos . Los actores Raúl Arévalo y Melina Matthews se convierten en clientes de un club de swingers en esta comedia, que han presentado juntos en yu No te pierdas nada y que ha dado pie a que Raúl Arévalo haga sus más sinceras confesiones sexuales. El actor de 43 años confiesa, entre otras cosas, que está ya para cucharita.

Ha habido mucha confianza este jueves en el parquecito de yu No te pierdas nada. Raúl Arévalo es un veterano del programa y Melina Matthews, una vieja conocida de Ana Morgade. La confianza y el argumento de la película Donde caben dos, que han ido a presentar, han dado pie a que Raúl Arévalo se lance a confesarse sexualmente.

"Yo ya estoy para cucharita", ha sido la frase que ha repetido varias veces el actor de 43 años, que en la vida real es pareja de Matthews.

La entrevista arrancó hablando de la temática de Donde caben dos, a la que Raúl Arévalo ha definido como "una comedia coral a lo Love Actually pero con más sexo". "Pero no es una comedia de sexo, es una comedia con sexo tratado con elegancia, pero el propósito es follar", ha matizado al referirse a la cinta de Paco Caballero que se estrena en salas en 30 de julio y de la que se han mostrado las primeras imágenes exclusivas en yu No te pierdas nada.

Pareja en busca de sexo con otros

Arévalo y Matthews son una pareja que buscan sexo con otros para salir de la rutina. Ahí entra en juego el actor Jorge Suquet que le va a dar alegrías acrobáticas al personaje de Melina Matthews y que hizo llegar a la conclusión de la cucharita a Raúl Arévalo.

"Había una escena en la que estaba con Jorge Suquet dale que te pego, dale que te pego y me dice Verónica Echegui: '¿Te provoca cosas raras que esté tu chica haciendo esto?'. Y le dije : 'Me cansa verlo, yo ya estoy más para cucharita'...", ha confesado Arévalo. "Es una escena espectacular, que la levanta... pero yo estoy más para cucharita", ha insistido el actor, que ha respondido con un "yo ya estoy acabado" cuando Melina Matthews ha asegurado que "es una película que sólo puede animar a salir y a abrazar".

El perfil discreto de la actriz ha contrarrestado con la naturalidad del actor, que ha tirado de humor y se ha comparado con "Ronaldo El Gordo". "Con el sexo pasa como con el fútbol, se puede haber sido el mejor del mundo y luego ya...", ha dicho entre risas.

Un rodaje con mucho sudor

Lo que sí ha confesado Melina Matthews es que no fue un rodaje fácil, sobre todo al principio cuando se metieron por primera vez en las orgías y empezó el contacto piel con piel con los figurantes.

"Se grabó con swingers de verdad. Todos los figurantes estaban muy experimentados, nos decían cómo había que actuar (...) Entraban ahí y sabían de todo", ha contado Arévalo.

Después de la pandemia, Matthews no estaba tranquila: "Había mucha gente, mucho sudor, mucho de todo... Pero una vez que te metes...". "Tú te haces mucho la moderna", la ha matizado Arévalo. "Muy suelta la veo", ha añadido el intérprete.

En yu No te pierdas nada han hablado de la película, pero no lo hicieron en casa mientras rodaban. Cuando coinciden en un trabajo no hablan de él, al fin y el cabo el uno ya sabe lo que ha pasado en el trabajo del otro, y viceversa.