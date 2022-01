Maggie Civantos: "Omar Banana lidera el grupo de WhatsApp de 'Express' y no me ha metido"

Te interesa Álvaro Wasabi nos trae las novedades en series de la primera semana de 2022

Maggie Civantos ha venido al parquecito a hablar de Express, la nueva serie sobre secuestros express en la que interpreta a una madre psicóloga líder del equipo de investigación. La producción, la primera de Starzplay, se estrena el 16 de enero.

Bárbara, el personaje de Civantos, tiene una particularidad: es una mujer líder alejada de los clichés. "Quería trabajar en ser líder siendo muy empática. Quería trabajar esto porque siempre hay un cliché de que sea una mujer determinante, fuerte, libre... entonces le pones una coraza, y en este caso no me quedaba otra porque viene con su mochilita [el pasado del personaje], sus traumas a los que a lo largo de la temporada se irá enfrentando, y desde el principio quise trabajarlo con esta vulnerabilidad", señala la actriz, que también cuenta cómo se preparó el personaje.

"Llamé a un familiar que estudia criminología. Me pasó referencias de series en las que podía fijarme", explica. "La documentación fue a través de referencias de personajes de series y libros".

El diente roto de Bernardo Flores

Una líder vulnerable y empática pero preparada para la acción, tanto es así que durante el rodaje Maggie Civantos rompió un diente a su compañero Bernardo Flores.

"Tuvimos un accidente con el actor Bernardo Flores y le rompí un trocito de diente", cuenta sobre el episodio más accidentado del rodaje.

"Era un plano secuencia y le tenía que dar la hostia. Se la di demasiado fuerte y... Vengo de hacer Vis a Vis, Malaka, vengo entrenada en la acción", se justifica. "Al final tuvo que arreglarse ese mismo día el diente y fue gracioso".

Fuera del grupo de WhatsApp de 'Express'

Otro de los compañeros de Express es Omar Banana, Maggie Civantos se deshace en halagos al hablar de él aunque le poner un pero.

"Es un encanto, es muy fácil, es un tío superinteligente, me iba pasando libros que nunca le devolvía... Tiene mucha conversación", dice antes de hacer una confesión: "Omar lidera el grupo de WhatsApp de Express y no me ha metido".

Hay una explicación. "Creo que lo hicieron para una cena o comida que yo no podía ir porque tenía que madrugar. Me preguntaron y dije que no y no me metieron. 'Omar, por favor, méteme en el grupo", pide desde el parquecito.

La Maggie Civantos más personal

El personaje de Maggie Civantos en Express cambia de profesión y la pregunta en este caso es obligada. ¿Qué haría ella si no fuese actriz?

"Creo que sería bailarina. Hubo un momento en mi vida en que tuve que elegir", no duda en asegurar la intérprete. "Hubiese sido bailarina o algo relacionado con la Educación. Creo que es fundamental y tengo mis dudas respecto al sistema actual".

Volviendo a su profesión, asegura que le cuesta verse en pantalla pero reconoce que hace el esfuerzo: "Hago el ejercicio de hacerlo porque es la manera de corregir los errores para la siguiente temporada".

Lo mejor es lo que ha descubierto a Ana Morgade y Maya Pixelskaya al final de la entrevista: no le gusta acumular cosas pero colecciona pelucas, ha empezado hace poco y ya tiene nueve.

Puedes ver la entrevista a partir del minuto 24