Marc Seguí: "Me gusta cantar letras tristes, pero también trasmitir la felicidad que siento día a día"

Es una de las nuevas promesas de la música urbana. Marc Seguí ha presentado en 'yu Music' su nuevo single ‘Tiroteo’ y ha hablado de los detalles del que será su primer EP Thermo Mix. Además, ¡nos ha cantado en directo y se ha enfrentado a Angy Fernández!

Poco a poco, se ha ido haciendo con los primeros puestos en las plataformas de reproducción in streaming. Marc Seguí es, sin duda, uno de esos artistas a los que no hay que perder de vista. Tras éxitos como 'Si nos vamos' o 'UH', el artista sorprendió al estrenar un dúo con Pol Granch, al que pusieron por título 'Tiroteo'. Una canción que se cocinó a fuego lento durante el confinamiento junto a Xavibo, y al que luego se unió Granch.

La canción cuenta con un vídeo muy colorido "es una fantasía de niños. Me gustan los colores, la actitud de niño pequeño, la felicidad que trasmite un niño. Me gusta cantar letras tristes, pero trasmitir la felicidad que siento yo día a día porque soy una persona muy feliz y activa. Intento atraer buenas vibras".

El ascenso para Marc Seguí ha sido rápido: "He currado mucho y por eso va tan rápido. Tengo la suerte de currar con Xavi, que es alguien que lleva muchos años en la industria, es quien me tendió la mano y me ayudó a subir".

Si hay algo que caracteriza la música de Seguí es que no tiene un estilo concreto, sino que el cantante es capaz de reinventarse en cada canción y con esa intención se metió al estudio a grabar su primer EP: Thermo Mix. "En el estudio no me gusta ir a por una idea, sino ver qué fluye. Se crean muchos estilos: pop, indie, rap… Metí todos los ingredientes como en una 'Thermomix'".

Marc Seguí tiene vocación de cantante desde niño y ¡tenemos las pruebas! Un vídeo en el que vemos al cantante cantando 'Azul' de Cristian Castro. "Mi madre siempre me decía que cantara y me grababa. Mi padre me ponía música rock como Jarabe de Palo, Queen…", recuerda con cariño antes de presentarnos a su acompañante de Xavibo, con quien hace equipo para escribir canciones. ¡Menudo talento 2x1!

MARC SEGUÍ VS ANGY FERNÁNDEZ EN 'ADIVINA LA CANCIÓN'

Marc Seguí se pone a prueba para enfrentarse a Angy Fernández en 'Adivina la canción'. Justin Bieber, Nathy Peluso, Pignoise… ¡Ha sido un duelo muy reñido!

MARC SEGUÍ CANTA EN DIRECTO EN ‘YU MUSIC’

Antes de despedirse de 'yu Music', Marc Seguí nos ha cantado una de sus canciones más populares: 'Si nos vamos'.

