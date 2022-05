María Escarmiento deja caer una posible colaboración con Amaia: "Tengo una cosa en mente"

Recién llegada de Bilbao, donde María Escarmiento ha estado tocando este fin de semana en una especie de "pre BBK". La cantante confiesa que se lo ha pasado fenomenal y que le ha encantado Bilbao, así que la aprobación de Valeria Ros, nuestra vasca en nómina, ya lo tiene.

La cantante estrenó hace solo unos días el videoclip de Cristales, para cuya grabación se desplazó hasta Roma. Una vez en la capital italiana les sorprendió la lluvia, pero al final el mal clima terminó favoreciendo para el resultado final. La sensación de soledad que quería transmitir es evidente.

"Nunca en mi vida he pasado tanto frío, estaba desesperada, no sabéis cuanto llovía. En el cine se paga mucho dinero para que echen cubos de agua y que se vea bonito (cuando llueve). Quería dar una sensación dramática. Me lo hizo Pablo, que es mi novio, me hace todos los vídeos. Se alinearon los astros para que lloviese así. Da igual donde te pongas porque en esa ciudad sales guapísimo siempre, es increíble", cuenta.

En Tik Tok hay un montón de contenido, pero el que le sale a María en recomendados es un tanto creepy: personas durmiendo en su casa. A ver, en realidad tiene sentido: si lo que le gusta es "ver a la gente comer" pues el algoritmo hace de las suyas. "Personas absolutamente normales, en su casa comiendo san jacobos, me entretiene muchísimo, no sé qué me pasa", reconoce. "Hay un filón en eso, yo no me lo he planteado, no me apetece tanto, no lo veo porque tenga hambre tampoco", dice.

"El disco me gusta mucho y estoy súper orgullosa"

Borracha y Cristales son sus últimos lanzamientos, pero lo cierto es que María ya tiene medio montadito su próximo álbum. "El disco me gusta mucho y estoy súper orgullosa, es un poco dramático, la verdad, me está quedando dramático, en concierto... Tendré que meter algo más animado, solo hay una y media de bailar, va a ser interesante", dice antes de reconocer que es muy indecisa y le cuesta tomar decisiones.

"Lo paso muy mal, si os enseño la nota de Iphone que tengo del título, tengo igual 100 cosas escritas, de títulos. Decido uno y al día siguiente lo cambio", asegura. Uno de los que ha descartado es "también esto pasará", que es el título de un libro. "Morir de amor' me encantaba también", dice.

La artista acostumbra a hacer "guiños" un poquito emos. Su referencia de adolescente era Avril Lavigne y en su armario no faltaban los cinturones de pinchos: "Yo quería ser ella".

¿Posible colaboración con Amaia?

Después de comprobar que últimamente han pasado algo de tiempo juntas, sus seguidores no han tardado en pedirles una colaboración. ¿Se unirán Amaia y María Escarmiento? "Tiene que ser algo que tenga sentido, tengo una cosa en mente pero todavía no se la he comentado, creo que puede ser guay", dice.

"Tiene que tener sentido musical, un punto de encuentro entre las dos y que encaje. Ella estaba ahora con su disco, que es un nivel muy tocho", cuenta antes de desvelar que incluso escuchó el "cómeme el higo" antes de que Amaia le pasase el tema a Aitana para cantarlo juntas.

Puedes ver a María Escarmiento en el minuto 24:

