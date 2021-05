"Mi siguiente operación estética será hacerme la 'pilila' prensil": Joaquín Reyes es Zack Efron

Joaquín Reyes, especialista en darle mil patadas al léxico y rescatar grandes palabras como 'zanguango', vuelve al parquecito de yu metido en la piel de Zack Efron.

El actor, que ya lleva a sus espaldas una larga trayectoria profesional, sigue siendo recordado por su papel en High School Musical: "Ahora puedo seguir haciendo de repetidor".

Pero Zack Efron está siendo noticia estos días por algo que nada tiene que ver con su faceta como actor, más bien con su cara, a la que ha sometido a unos "retoquitos" que han dado mucho que hablar.

"Todo esto fue porque me quité las muelas del juicio", ha empezado explicando, asegurando que una era preciosa "parecía un zafiro".

"Me quité las muelas y me dijeron '¿quieres que te quitemos de paso las bolas de bichat?' Que te deja que ya no te tienes que morder los carrillos como hace Bunbury. Bunbureas de normal. De hecho, vi un bol lleno de bolas que creía que eran M&M y me dijeron que eran las bolas de bichat de Angelina Jolie, Elsa Pataky, de Mila Kunis, de Jennifer Aniston...", ha seguido explicando.

Pero esto no fue lo único que se hizo: "Me quité las bolas y me dijeron sí quería ponerme morro. Y luego me dijeron '¿quieres pomulitis?' y dije 'venga'. Y luego la ceja le dije que me la dejara como si estuviera sorprendido. Para hacer thriller, que ahora quiero llevar mi carrera por ese género".

Para finalizar, pidió que le pusieran "los ojos chiquiticos y junticos" y le pintaron la barba a pincel: "Pero solamente fue eso".

Aunque después de estos cambios, Zack Efron no descarta hacerse otros más creativos, como piernas de koala o la "pilila" prensil, en honor a los monos titi: "Puedes hablar con tu colega y coger el cubata, o ir con la compra y coger las llaves. Es una operación muy complicada pero muy útil".

