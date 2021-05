El momento surrealista que vivió Ana Morgade al ir a votar

Ana Morgade // yu No te pierdas nada

Este martes se celebró en Madrid la fiesta de la democracia y Ana Morgade acudió a las urnas a votar como cualquier hijo de vecino. Todo se desarrollaba con total normalidad hasta que la presidenta de la mesa dijo en alto su apellido: "Morgade".

"Ayer yendo a votar, di mi DNI y uno de los de la mesa hizo así porque claro, la presidenta de la mesa dijo Ana Morgade en alto", contaba la presentadora a Rober Bodegas y Pantomima Full.

La anécdota de volvió más surrealista cuando Morgade pensó que la habían reconocido, pero lo cierto es que al hombre le sonaba el apellido, pero la cara no tanto.

"Entonces uno de los de la mesa se giró y le dije 'sí, sí, soy Ana Morgade', y me dice 'ah, es que es un apellido poco común'. Y le contesto 'de hecho, en España hay solo dos y somos y yo y mi tía' y me dice 'ah, es tu tía la famosa'", explicaba Morgade, todavía estupefacta porque el hombre no se hubiese dado cuenta de que tenía a la "famosa" ante sus ojos. Hasta donde sabemos, la tía de Ana Morgade es anónima.

"Decidí no deshacer el entuerto y dije 'piensa que tengo 14 años, me viene bien", terminó la presentadora, que se fue a su casa sin aclarar el malentendido pero con una buena historieta para contar.

Puedes ver a Ana Morgade contando la anécdota en el minuto 10:05:

