"No te voy a decir que me haya hecho ilusión": Rober le da el regalo del amigo invisible a Alberto

Han empezado siendo presentadores y han terminado de colaboradores. Pantomima Full ha hecho doblete este miércoles en yu, No te pierdas nada. El regreso tras la baja por Covid de Alberto Casado ha sido por todo lo alto y Rober Bodegas ha aprovechado para darle su regalo del amigo invisible.

"No te voy a decir que me haya hecho ilusión", le ha dicho después de que Rober tuviese que explicarle qué era.

El momento regalo ha llegado después de analizar con Ana Morgade las cositas de la actualidad. "Parece una carpetilla", dijo antes de abrirlo. "¡Ay, no, es un cuadro! Me imagino que será algo faltón hacia mí..."

No, no es nada faltón. Es una foto de unos percebes. "El presu no daba para comprar percebes porque están a 200 kilos. La cosa es: no te puedo comprar percebes pero la intención está ahí", ha explicado.

"Muy ingenioso, Rober. La foto está curiosa...", ha dicho Alberto, sin cortarse en decirle que "hubiese preferido una camisa".

"Por el presu que manejamos no querrías una camisa, créeme", le ha dicho. Y, para quitar hierro, Ana ha dado una idea: "El marco lo puedes aprovechar".

Los regalos 'yuser' del amigo invisible

Con el regalo a Alberto se cierra el círculo y no ha sido Alberto el peor parado. Repasamos qué han recibido y en qué categoría han puesto cada regalo.

Llavero de muñeco que caga un pompón, para Ana Morgade. En la categoría "al menos ocupa poco".

Llavero de muñeco que caga un pompón, para Lorena Castell. En la categoría "eso no entra en mi casa".

Un Papa solar para Rober. En la categoría "recuerdo imborrable".

Cuadro de percebes para Alberto. En la categoría "eso no entra en mi casa".

Puedes ver el momento a partir del minuto 59