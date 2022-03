Walls: "Me encanta Miley Cyrus, me parece una punky, es mi colaboración soñada"

Walls publicó su primer disco el pasado 18 de marzo, un álbum al que ha bautizado Los Niños del Parque y que presenta con un single homónimo.

El artista murciano ha contado con Pablo Rouss para producir la mayoría de los 10 temas que contiene el disco y el productor Carlos Ares también ha podido participar en la producción de uno de ellos. Hens, Alba Reche y Soge Culebra colaboran con él en este debut musical que supone una verdadera profesionalización de su carrera. "Me gusta que las colaboraciones sean auténticas, con colegas", explica.

El título que ha escogido tiene mucho que ver con su vida real. "Antes del covid me junté de manera muy natural con unos colegas a los que nos molaba la música, no éramos del mismo barrio ni nada pero nos íbamos a un parque a hacer la previa y ahí nació todo", cuenta el artista, que ya escribió un disco hace tiempo que terminó desechando.

"Lo escuché de arriba a abajo y lo borré, no creo que salga porque no tenía ningún concepto ni ninguna columna vertebral, se llamaba igual, Los Niños del Parque. Soy de los que piensa que un disco tiene que tener un concepto", cuenta.

Una de sus colaboraciones soñadas es con Miley Cyrus, una artista a la que admira mucho. "Cuando era pequeño era más de Hannah, pero luego fui creciendo", explica el artista. "Me encanta, me parece una punky, me flipa", dice poco antes de escuchar la surrealista unión de la cantante con Bisbal. "Mi cosa favorita de Bisbal es su vídeo cantando el himno de España", bromea.

"De los nacionales me encanta C. Tangana, aunque mi música no tiene nada que ver con él. Con Recycled sí que me sacaría un temita. Green Day y Post Malone me encantan", desvela Walls, que empezó en este mundo con 16 años, cuando ganó una batalla regional de gallos de Red Bull.

Vuelve a ver a Walls:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.