Ylenia, cuando te dejan en visto: "Creo que te ignora, pero igual te quieres humillar un poco más"

Ylenia ha llegado a yu No te pierdas nada dispuesta a resolver las dudas de los oyentes. La colaboradora ha intentado asesorar a una chica a la que el chico que le gusta le ha dejado en visto en el WhatsApp, algo bastante común: "Creo que te ignora, pero igual te quieres humillar un poco más".

Desde Cataluña ha llegado la siguiente pregunta, un joven que quiere dedicarse al mundo de la interpretación, pero que no sabe si merece la pena porque es muy difícil conseguir triunfar. "No tienes que pensar que va a ser difícil. Fácil no es, pero menos pesimismo vendría bien. Tienes que tener más actitud... o liarte con el hijo de un famoso, eso también ayuda".

Otra consulta llegó de una joven que no sabe qué hacer con sus dos amigos. Tras una discusión, uno atropelló al otro y ahora no se hablan. ¿Qué debería hacer? "Cambia de amigos porque si hay atropellos y amenazas de por medio.... pues mejor cambiar de amigos".

Si tu problema es, como el de una de las oyentes de yu No te pierdas nada, que le caes mal a todas las novias de tus amigos, Ylenia lo tiene claro: "Yo no me esforzaría porque nunca vas a caerles bien. Lo que deberías pensar es que el problema no es de las mujeres, sino de los hombres".

