Yung Sarria: "Los hay que en Instagram hacen el show y por la calle no son ni raperos"

El artista nos demuestra que es compatible dar consejos prácticos y ser un buen artista urbano. "Ponte bufanda", canta en 'Yo', su último tema. "Cuando gente mayor me habla o me muestra apoyo es muy especial", explica.

¿Lleva él sus propias redes? "Todos los días estoy 5 o 10 minutos para contestar a los que necesitan que les conteste, a esos le alegras el día". De hecho, el cantante nos ha enseñado el último mensaje que ha recibido de un fan. "Lo haces por ellos, yo no soy Superman, todo esto un día se va a acabar y quiero que ese día me recuerden con cariño".

"No tengo plan b porque los que lo tienen es que no tienen ni plan A", reconoce el cantante, que lleva componiendo temas desde los 13 años. "Me llamaba mucho la atención Sin Chan. Vivimos por una época en Albacete y mi mamá no me dejaba verlo, pero lo echaban por la noche en la televisión de Castilla La Mancha", cuenta.

Y cuidado porque hasta el youtuber Ibai ha puesto uno de sus temas en los directos. ¿Ha hablado con él? "Soy muy distante, si la vida quiere nos cruzaremos", cuenta.

"En internet todo el mundo vende una fachada roja pero entre pared y pared hay ratas", reflexiona el artista, que pide a los artistas que no sean tan hipócritas con sí mismos. "La gente no es transparente, tienen muchos miedos y no son capaces de hablar claro a la gente".

Terminamos la entrevista con la tirada de cartas de Ventura, que se ha puesto su particular turbante para adivinarle el futuro a Yung Sarria.

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.