Alaska visita 'yu, No te pierdas nada'

Un programa lleno de mujeres. Este martes 8 de marzo Ana Morgade y Maya Pixelskaya han recibido en el parquecito de yu, No te pierdas nada a Alaska , la gran diva de la música. También han estado La Gata de Schrödinge r, para desmentir bulos, Lorena Castell con un especial de himnos feministas y la periodista Mayca Jiménez hablando de su libro Yo también quiero jugar al fútbol.

Alaska ha sido la protagonista este martes en yu, No te pierdas nada. La cantante ha hablado con Ana Morgade y Maya Pixelskaya de su nuevo EP, Edificaciones paganas, en el que incluye temas como Mi burbuja vital o No me das pena.

La artista también ha hablado de Chanel y de la polémica originada tras su victoria en el Benidorm Fest, del que fue presentadora junto a Máximo Huerta e Inés Hernand.

Lorena Castell ha venido al parquecito para hablar del Día de la Mujer y, además revisar una serie de fechas, se ha venido arriba con la canción de Mari Trini Yo no soy esa.

En este día también se ha centrado La Gata de Schrödinger, que se ha centrado en desmentir bulos relacionados con las diferencias entre hombres y mujeres. Porque sí, hay mucho error en los medios y muchos estudios hechos con sesgo machista.

La jornada del 8-M ha concluido con una entrevista a la periodista deportiva Mayca Jiménez, autora del libro Yo también quiero jugar al fútbol, que ha sacado a la luz el papel de las mujeres en el deporte y ha reivindicado la igualdad salarial en el deporte.

