Ana Guerra, Javier Mena, Sandra Delaporte y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (17/04/2020)

¡Empezamos el día poniendo la nueva versión del mítico Agapimú de Ana Belén, un tema que Aníbal Gómez y Carlos Areces han rescatado del baúl de los recuerdos! La cantante se ha prestado a un videoclip con mucha fantasía y mucho naif. "Esta canción es del 79, las nueva generaciones no conocían esta canción y Ojete Calor la rescata". ¿Cómo han convencido a Ana Belén? "Yo creo que al extorsionaron", dice Aníbal. ¡Brillante!

¡Sandra Delaporte nos abre las puertas de su mente! Con la percha del videoclip que Ojete Calor ha hecho con Ana Belén por videollamada... ¡Sandra quiere el suyo propio! Con el tema 'Yo lo que quiero es irme de fiesta' de Dj Marta, Lorena y Aníbal se prestan a todo. ¡Menudo despropósito!

¡Ana Guerra tiene novedades y en 'yu' queremos saber todo de primera mano! Charlamos con la cantante de su nuevo tema 'Tarde o Temprano', que tiene muy muy buen rollo y es la banda sonora perfecta para una tarde de cañas con los amigos. ¡Pronto llegará!

¿La escuchan cantar sus vecinos?, ¿ha cogido confianza con ellos?, ¿y ella, qué hace más, vaguear o componer canciones?, ¿le ha dado por cocinar?, ¿por la repostería? "Un día me siento al piano, otro veo una serie, otro no hago nada... No me obligo a hacer cosas", dice. "Lo que me vaya surgiendo cada día".

La cantante estrenó el miércoles su nuevo tema 'Tarde o Temprano' y nos confiesa que le resultó muy raro que saliese justo cuando estaba diluviando en Madrid. "La canción habla del sol, de Miami y justo llovía muchísimo".

¿Y cómo es eso de que el título de la canción lo ha escogido Alejandro Sanz? "Esta canción justo no esta incluida en lo de los títulos, pero eso nació porque no sabía qué título ponerle a una balada y el que me propuso él me parecía perfecto, así que le dije que igual le pedía más".

¿Qué son los Warchanguitos? "Queríamos contar una historia y un chico hizo los dibujos, luego pedí a los fans que los personalizaran y funcionó un montón". ¡Además nos ha cantado en acústico un trocito de la canción!

¡Se hace pasar por psicólogo, no tiene mucha credibilidad pero le queremos! ¿Tiene Twitter en modo noche o en modo día?, ¿utiliza mucho el móvil?, ¿cómo se toma las críticas?, ¿considera que tiene mucho temperamento?, ¿sueña mucho? "Lo último que soñé que rompía el aparato de los dientes" ¡Oh por Dios!

Ventura propone a Ana Guerra una serie de dilemas. ¿Qué preferiría, encontrar al amor de tu vida pero no tener sexo nunca o tener sexo siempre pero nunca encontrar el amor?

¡Se une a nosotros Javiera Mena para nuestro ya clásico 'Adivina la Canción'! Ana Guerra y Javiera Mena se someten al reto musical más surrealista de la radio. ¡A ver ese oído musical! ¿Echan de menos salir de fiesta? "Soy super nocturna pero no fiestera", reconoce Ana Guera. ¿Y cuál es el primer sitio al que quieren ir cuando termine todo esto? "Yo Japón, creo que en otra vida viví allí", dice Javiera Mena. "Yo a Tenerife, a ver a mi familia, y luego Cuba, que es mi destino pendiente", dice la canaria.

Javiera Mena acaba de estrenar 'FlashBack' y lo cierto es que el tema de la artista chilena no puede sonar mejor. ¿Eligió ella el vestuario del videoclip?, ¿cómo nació esa idea?, ¿qué referencias la inspiran?, ¿tiene más temas así guardados bajo la manga?

"Ver un aeropuerto vacío, sin aviones, impresiona mucho", nos cuenta la cantante, que vivió momentos difíciles cuando comenzó la crisis del COVID19.

"Me identifico mucho con el meme de los músicos del Titanic, que seguían tocando cuando el barco se hundía", cuenta. La cantante preguntó a sus fans si tenían ganas de nueva música y aunque es un momento incierto para los artistas, decidió regalar a sus seguidores nuevo contenido para estos días de incertidumbre. ¿Ya ha hecho algún concierto privado para sus vecinos?

Pablo González Batista nos trae la recopilación definitiva de los mejores temas que la gente ha creado en sus casas durante el confinamiento.

¡Beauty Brain a tope! Los visionarios urbanos conectan con Lorena Castell y Aníbal Gomez para contarles cuáles son las novedades que lo van a petar en 0, ¡Luego no digas que no avisamos!

