Belén Cuesta, Arkano, FakeBuddy, iLeoVlogs y más en 'yu, no te pierdas nada' (30/10/2020)

¡Ha llegado al tope de rubio admitido por la OMS! iLeoVlogs pasea a su gato con correa. ¿Cómo es eso? "Pues se ha acostumbrado a llevar el arnés, le puse la correa y al final se dejó pasear, muy fuerte", nos cuenta. ¡Subió la foto a Instagram y lo petó muchísimo!

Pero el reportaje que trae hoy no tiene nada que ver con esto. ¡iLeoVlogs sale a la calle para preguntar a la gente si este año va a celebrar Halloween o no!

¡Conectamos con Belén Cuesta! La actriz está en cuarentena y no ha podido venir a nuestro parquecito, pero las risas no nos las quita nadie. ¡Además Belén y Alberto Casado se han encontrado en el gimnasio! ¿Sudarán mucho o harán el vago?

Belén Cuesta y Javier Cámara están a punto de estrenar 'Sentimental', la nueva cinta de Cesc Gay que cuenta el enredo de dos parejas de vecinos. Todo empieza con una cena y comienza a liarse... ¿Cómo se lleva Belén con sus vecinos? "Bien, además unos vecinos son mis amigos, y no tenemos ascensor, que relaja un poco". ¿Le habrán preguntado si pueden entrar a ver el premio Goya que tiene la actriz? "No, qué va, eso no ha pasado".

Se ha especulado mucho sobre el regreso de una de las series más populares de la actriz, Paquita Salas. ¿Sabe algo sobre la nueva temporada? "Yo lo he leído en prensa también, pero no sé nada, Los Javis han dicho que tenemos ganas y hay una voluntad real, pero no hay nada previsto por ahora", desvela, asegurando que "Paquita da para más".

Hablamos también con la actriz de La Casa de Papel, en la que tiene un papel en la última temporada que parece que tendrá más desarrollo en la nueva.... "No puedo hablar nada, solo digo que me lo estoy pasando muy bien. Yo no había hecho acción y es muy fuerte esta temporada". ¡Ganas de verla!

¡Recibimos a Sergio Bezos y Ventura! Nuestros jovencitos confusos nos traen este viernes un reportaje muy interesante y muy "animal". ¿Cómo reaccionan los perros cuando se cruzan con Ventura?, ¿son capaces de saber qué actitud tiene?

¡Recibimos a Arkano! El rapero nos habla de que colabora con Paty Cantú en uno de los temas de su nuevo disco, 'No lo Sé'. ¿Cómo evoluciona su historia con Aitzane?, ¿la chica con la que tuvo una cita Tinder en directo? "Pues no me da mucha bola, la verdad", reconoce.

Arkano nos cuenta que hace poco estuvo en un retiro espiritual donde le pasó una cosa un poco rara... "Lo que menos me esperaba era que la guía espiritual me echase una bronca", asegura. "Ahí vas a un viaje emocional, a conocerte a ti mismo", explica, pero algo falló... "No sé qué hice que rompí el universo cósmico", cuenta sobre esos cuatro días meditando.

Como siempre, el rapero nos hace una exhibición de sus "poderes" para improvisar definiendo a unos artistas que Alberto Casado y Rober Bodegas deberán adivinar. ¡Atentos al duelo!

¡Recibimos a Fox en yu! El colaborador nos trae un juego para comprobar la velocidad del 5G. Nos pondrá unas grabaciones y Alberto y Rober tendrán que adivinar qué típica frase se esconde detrás.

¡Terminamos el yu charlando con la Tiktoker Fakebuddy! La joven nos cuenta que intenta subir un vídeo cada día, pero hay veces que le da pereza... "Básicamente yo hago vídeos de comedia, los típicos vídeos que ves cuando estás en el Trono de Hierro", nos cuenta. ¿Se le ofende mucho la gente?, ¿cómo diría que es el publico de TikTok? "Si quiero hate lo subo a Twitter", dice. "Y en Tiktok hay muchas partes, yo estoy en la de los chistes".

