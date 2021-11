Gonzo visita yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡Termina Halloween y empieza la Navidad! Lorena Castell está entusiasmada con esta época del año y por eso nos cuenta las últimas novedades de Mariah Carey, que después de embolsarse 60 millones de dólares con All I Want For Chritmas is You parece que va a estrenar una canción nueva: Fall in Love in Christmas.

Es la primera vez que concede una entrevista en una televisión en la que se habla castellano. Greta Thunberg charla con Gonzo este domingo en Salvados. "Es de las personas más conocidas que tenemos en el programa, a pesara de que tiene 18 años", nos cuenta el periodista.

A Antonio Resines le encanta venir al yu, No te pierdas nada pero no se entera muy bien de cuántos años lleva Ana Morgade presentando el programa. Menos mal que funcionamos por inercia y no somos rencorosos, Antonio.

Con Inés Bárcenas hablamos hoy de las emociones, que siempre tienen una respuesta conductural. Eso es precisamete lo que hay que mejorar. "No es lo que me pasa, sino lo que hago con ello. Las emociones no son buenas ni malas, son agradables o desagradables", cuenta nuestra psicóloga de cabecera.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.