Las Hormigas, Ana Cardo, Jaime Caravaca y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (8/04/2020)

Empezamos el programa charlando de Marina Yers, que vino a yu hace unos meses y ayer la lió un poquito en Twitter... La YouTuber se grabó diciendo que el agua deshidrata y claro... ¡Los tuiteros - y la comunidad científica- se le echaron encima!

Los primeros en pasar por 'yu, no te pierdas nada' este miércoles de Semana Santa son Las Hormigas Juan, Damián y Marron, que comentan las noticias más locas de la cuarentena. Bañistas detenidos en una playa nudista por no llevar mascarilla, aumento de pesadillas por el confinamiento... "Eso es la gente, que se ha quedado sin porros y ahora sueña más, porque la marihuana te quita los sueños. Yo llevo teniendo sueños locos toda mi vida", asegura Juan Ibáñez. ¡Muy loco!

"Siempre sueño que mato a alguien y se lo digo a Damián porque me van a pillar", confiesa, pero admite que "esconder un cadáver es más difícil de lo que parece". "Bueno, si trabajas e una fábrica de ácidos te lo puedes permitir", dice Marron.

"Yo he tenido quejas de parejas, porque a lo mejor sueño y me pongo a arrimar cebolleta, la convenzo y cuando ya estamos en el tema, soy yo el que me quedo dormido", cuenta Damián. ¡Pero cuánta actividad nocturna!

¡Una persona que no puede decaer porque nació abajo! Ana Cardo tiene soluciones para los que están pasando la cuarentena en soledad: poner la tele. Seguro que no lo había hecho nadie, no... La influencer tiene un par de opciones de series para tener de fondo como quien no quiere la cosa. "Son mis favoritas". Blue WaterHigh, H20...

Jaime Caravaca tiene que contarnos qué sensación le da nuestro yuser infiltrado en 'yu'. Borja es un jovencito confuso que se somete a los prejuicios de Jaime Caravaca, un humorista sin piedad que intentará saber a qué se dedica... ¿Lo conseguirá?

Fox nos presenta a los finalistas de nuestras pruebas para encontrar al 'Colaborador Yuser', la oportunidad laboral que le queremos dar a los millenials con talento para las risas y las chorradas. ¿Se ganará el puesto PartyMan?

¡Hora de concursar! Iñaki Urrutia vuelve con su edición especial de concursos para poner a prueba a Sergio Bezos, Ana Morgade y Ana Cardo. Además hacemos un pequeño repaso a las portadas de las revistas del corazón de la última semana... ¡Porque las preguntas son del mundo rosa, el papel couché!

Terminamos con la presidenta de la Fundación Vodafone España para charlar de DreamLab, una aplicación para poner en común a través de los terminales móviles los datos sobre el COVID-19. Cuantos más datos sepamos, más rápido llegarán las soluciones. ¡Descárgatela!

