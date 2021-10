Julián López visita 'yu, No te pierdas nada'

Ana Morgade y Victoria Martín // yu, No te pierdas nada

¡Victoria Martín y Ana Morgade llevan ya un mes presentando juntas! ¡Felicidades! Las dueñas y señoras de yu, No te pierdas nada reciben este jueves a Julián López, que nos habla de su nuevo libro 'Planetario' y pasan por el parquecito los colaboradores Lorena Castell, Roi Méndez, El Cejas y la psicóloga Inés Bárcenas, que nos habla de la adicción de las redes sociales.

El 37% de los universitarios terminan ocupando un puesto de trabajo inferior que para el que están cualificados. Por eso mismo, el Cejas ha visitado Ciudad Universitaria en Madrid para preguntarles a los jóvenes si realmente ven tan negro su futuro. ¿Se irían a trabajar fuera de España?, ¿cuánto esperan cobrar?

El humorista y actor Julián López acaba de publicar Planetario, una novela musical con la que se sumerge en el mundo de la literatura a través de la mirada de un niño que conversa con su abuelo. "Me he formado como músico pero luego me pasaron otras cosas", explica el actor, para el que la música es mucho más que una pasión. Lo lleva en los genes.

Lorena Castell se pone este jueves en su mood musical para traernos las novedades más top del mundillo y de paso comentar el disgusto de los fans de El Canto del Loco con su no-regreso. Gracias Dani Martín por las falsas ilusiones.

Seguimos con Roi Méndez, que nos cuenta que el alcohol le convierte en mejor persona y cuando va piojete regala cosas, dona dinero y si cuadra cambia su espiritualidad y se transforma en católico. Según cuadre. Eso sí, nunca sabe cómo pueden terminar sus noches.

El pasado lunes las aplicaciones más usadas del mundo sufrieron una caída que impidió a los usuarios acceder a ellas durante al menos tres horas. Este parón tecnológico puso sobre la mesa la adicción a las redes sociales, un problema que debatimos en yu, No te pierdas nada con la psicóloga Inés Bárcenas. "Somos más adictos a las redes sociales de lo que pensamos, hacíamos skroll en Instagram sabiendo que no funcionaba", cuenta la experta.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.