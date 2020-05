Kidd Keo, Andrea Compton, Joaquín Reyes y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (12/05/2020)

¡Martes en yu, no te pierdas nada! Ana Morgade , Ana Cardo y Sergio Bezos conectan con el rapero Kidd Keo , que nos cuenta los planes y el nuevo material que tiene entre manos. Además, Joaquín Reyes se transforma en Elon Musk , Andrea Compton nos trae novedades seriéfilas y Fox nos abre su particular 'nave del misterio'.

Elon Musk, magnate de Tesla, ha estrenado paternidad... ¡Enhorabuena! Joaquín Reyes se transforma en el empresario para contarnos sus primeras sensaciones como padre. "Los bebés no salen pulidos, yo le he puesto hasta unos alerones".

"Ahora mismo en la situación que estamos es muy normal que la gente grite en el balcón cuando algo no les gusta. De hecho tengo un dron con mi voz, y lo voy manejando", nos cuenta.

Y bueno.. Elon Musk nos ha descubierto la operación estética más top entre las influencers, las personas que se quitan los pómulos, los carrillos, como Victoria Beckham, Angelina Jolie... ¡Y Mario Vaquerizo! Parece que a Elon Musk que le gusta mucho el salseo... ¡Quién lo diría!

El presidente de Tesla no puede parar de crear... "Como el cocinero este de la X, no sé cómo se llama". Ha inventado una Roomba que te traspasa buenas energías, es la 'Roomba Karma'. "Te quita la mala energía, los malos rollos, y si te pasa la mopa húmeda es un plus".

Ana Cardo nos trae en una nueva edición de su Diario Millenial las imágenes más extrañas de los bancos de imágenes de la red. Muy creppy todo... Y con esta percha, nuestra influencer nos revela que ella misma fue modelo de banco de imágenes. ¡Muy fuerte!

Lo peta en España, lo peta en América Latina... ¡Charlamos con Kidd Keo! El rapero conecta con nosotros desde un coche, está en movimiento... ¡Pero tiene permiso!

"He hecho repostería, un par de tartas, pero pan... no. La tarta de queso está controlada". Le preguntamos a Kidd Keo por el 'sincericidio', un diagnóstico que le dio un psicólogo y que significa que el rapero es sincero ante todo. "Durante el confinamiento he intentado callarme, por si acaso".

Además el cantante ha donado mascarillas de su marca, y tienen en mente volver a hacer una remesa... ¿Serán con luces? "Te puedes creer que las he mirado hoy, son de Led, tengo que ver los costes y eso". Y es que por si fuera poco... ¡Kidd Keo empezó cosiendo, le enseñó su abuela!

El cantante nos habla del tema que acaba de estrenar, Bando Boyz Free. "Lo saqué sin avisar y como hay una conversación ahí sobre el disco, ha habido un poquito de polémica". "Ahora tengo muchas cosas, la cuarentena me ha dado para terminar el álbum, que ya sale dentro de poco, y hay más cosas por ahí".

"Ahora tengo entre manos un corto, no es una peli, va de una ciudad que me he inventado, 'RockPort' y surgió a raíz del vídeo de 'Locos', todo es un concepto. Mi álbum no va sobre mi, es una ciudad ficticia que me he inventado, el fanático no puedo ser yo, pero sí puede ser de mi ciudad". "Pretendo crear una comunidad donde los fanáticos se puedan meter y vayan más allá de mi música".

Para terminar la entrevista por todo lo alto, ponemos al rapero contra las cuerdas con Sergio Bezos, el presentador más cafre de la historia. ¿Qué corte de pelo nunca se haría?, ¿qué opina de Extremadura?, ¿cuál es la parte de su cuerpo que tiene más limpia? SHOCK!

"Desde aquí quiero pedir perdón y gracias a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por lo que diga, pero voy a seguir diciéndolas", sentencia.

Andrea Compton nos habla de su 'Liga de Series', un concurso ficticio donde compiten Friends vs Los Simpson. También nos recomienda series nostálgicas, como Física o Química, Los Hombres de Paco, Los Serrano...

Conectamos con la sección de misterio de Fox, un espacio donde elucubrar sobre ovnis, aliens, extraterrestres.. ¡Canelita fina!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

