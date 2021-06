Mala Rodríguez visita yu No te pierdas nada (30/06/2021)

El primero que pasa por aquí este miércoles es Kapo013, nuestro juez de las tendencias. El freestyler opina sobre los jóvenes confinados en Mallorca, las estrategias para que los niños coman más verdura y mucho más.

Cómo ser Mala es el título del primer libro de La Mala Rodríguez, que después de varias propuestas para convertirse en autora no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a hacerlo realidad. "Es un libro de autoayuda, que me ayuda a mi, a ti y a todo el mundo", dice la cantante, que cuenta que en vez de vomitar sus demonios ha escrito el libro desde la calma y el amor.

Vin Disel es el ultimo actor que pasa por el parquecito de yu antes de las vacaciones de verano. Joaquín Reyes quería cerrar la temporada por todo lo alto y para ello se ha traído a uno de los protagonistas de la conocida saga Fast and Furious. "Ahora mismo estoy un poco constipado, en la última película ya no me quito tanto la camiseta. Había años que me quitaba la camiseta en Semana Santa y no me la volvía a poner hasta otoño, ahora me la tengo que dejar porque estoy un poco trofollo", explica el actor.

Terminamos charlando con el tatuaje de cuello más conocido de Tiktok, Daniel Marrero. ¿Intuía que se iba a convertir en alguien popular? "Desde pequeño, se lo decía a todos mis amigos, que iba a ser famoso y me iba a conocer mucha gente", cuenta el joven, que comenzó a hacerse popular cuando contó su transición en las redes sociales.

Vuelve a ver yu No te pierdas nada

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.