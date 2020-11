Okuda, Victoria Martín, Errecé, Andrea Compton, Fox y más en 'yu, no te pierdas nada' (25/11/2020)

¡Nos vista Okuda! No es reggaetonero... ¡Es un artista urbano capaz de llenarlo todo de luz y de color! También pasarán por aquí este miércoles Victoria Martín , Andrea Compton , Errecé y Lorena Castell . ¡Vente y échate unas risas!

¡El primero en pasar por nuestro parquecito este miércoles es Errecé! El freestyer, que tiene batalla este fin de semana, nos trae un reportaje de calle en el que pregunta sobre los regalos de Navidad. ¿Aprovechará la gente los descuentos del Black Friday?, ¿habrá auto-regalos?, ¿cuál fue el último regalo que hicieron?

Okuda ha llenado de color espacios tristes, vacíos, y les ha dado una nueva vida gracias a su imaginación. ¿Tiene alguna favorita entre sus obras? "Pues no, pero subir a las alturas, y en un atardecer... Eso es magia, es muy privilegiado", cuenta el artista, que se ha subido a lo más alto de los edificios de cientos de ciudades.

¿Tiene algún proyecto nuevo entre manos? "Más que intervenir el espacio me gustaría hacer algo dentro del Palacio de Cristal de Madrid, por ejemplo", desvela, porque además muchas de sus obras son trabajos que le proponen externos. "El único proyecto que hice yo y no me propusieron es la Iglesia de Aturias que era como un state park", cuenta.

En verano publicó su cuarto libro, en el que cuenta dónde encuentra su inspiración y lenguaje, 'Colouring The World'. "Selecciono 11 símbolos y los desarrollo con experiencias que me han pasado", explica.

"El requisito indispensable para aceptar las obras es la libertad creativa", cuenta, y es que si lo limitan rechaza el trabajo... "En España pasa mucho, una vez una empresa quería que lo pintase todo verde, y eso no iba a pasar".

¡Fox vuelve con su concurso callejero 'Por un Bizum'! Esta semana la pregunta en cuestión no es otra que... ¿Qué es peor, el Twitter o el Twister?

Victoria Martín está indignada con los famosos que no pagan impuestos como todo hijo de vecino. Ella planea irse a Andorra como todos los youtubers que no quieren pagar tanto... ¡Menos mal que eran de izquierdas! Ejem, ejem...

Victoria Martín nos cuenta también está shockeada con lo último de Pelayo Díaz... ¡Se ha hecho un colgante con el diente de su perro! ¡Flipa!

"Muchas mujeres sufren en silencio y no se habla". Así explicaba una joven la importancia de la existencia del Día Internacional de la eliminación la Violencia contra la Mujer. "Por desgracia cuando eres mujer recibes mucha violencia estructural", contaba Morgade.

Y la fecha elegida para esta reivindicación no es azar. "El 25 de noviembre fue el día que aparecieron los cuerpos de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas asesinadas por protestar contra la dictadura de Trujillo".

Para arrojar un poquito de luz sobre este tema conectamos con Patricia Alcázar, trabajadora social. ¿Cómo pueden actuar las mujeres cuando empiezan a recibir acoso por las redes? "Yo recomiendo bloquear e informar al entorno de lo que te está pasando", nos cuenta. ¿Cuáles son los primeros síntomas de violencia que pueden aparecer en una relación? "Somos nuestro propio termómetro, tenemos que escucharnos y preguntarnos por qué nos sentimos incómodas e ir detectando... Reflexionar sobre esto ayuda a prevenirlo".

¿Y cómo podemos nosotros ayudar a alguien cercano a salir de esta situación? "Lo primero es escuchar, es muy importante que se sienta escuchada, debe identificar ella la violencia que está sufriendo, no debemos juzgar sino ser su apoyo", explica. "Si regañamos se ponen una coraza".

En este tipo de situaciones se habla mucho de lo que tienen que hacer las mujeres para protegerse, pero también habría que reeducar a los hombres sobre estas conductas. "Estamos hablando de que hay una tendencia a que los hombres asuman un rol o una masculinidad que tiende a ser violenta y a estar por encima del más débil", termina Patricia.

Andrea Compton tiene muchas cosas que contarnos. Ayer se conocieron las nominaciones de los premios Grammy, y la película de Eurovisión está nominada por la mejor banda sonora. Beyoncé se ha coronado como la artista más nominada de la historia, The Weeknd está enfadado por no haber recibido ninguna... ¡En fin, mucho salseo!

