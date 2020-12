Pablo López, Lorena Castell, Andrea Compton, Antón Lofer y más en 'yu, No te pierdas nada' (17/12/2020)

"Yo soy de Albacete, allí hace mucho frío y el cuerpo se acostumbra". Antón Lofer sabe que las temperaturas han bajado... ¡Pero no le importa!

El influencer nos trae este jueves unos "tips" o consejitos para sacar las mejores fotos navideñas y petarlo en las redes con un montón de likes y comentarios. ¿Quieres ser influencer y no sabes por dónde empezar? Búscate un novio o novia postizo, posa riéndote, secuestra un gato para que parezcas todavía más adorable... ¡Y atento al teléfono que en nada te llaman las marcas!

¡Cada vez está más cerca! Pablo López estrena este viernes 18 de diciembre su nuevo álbum 'Unikornio: Once millones de versos después de ti', del que ya hemos podido escuchar temas como 'Mariposa'. "Tengo ya unas ganas de que eche a volar... Tengo miedo, soy un asustón, pero cuando sale es que ya no te pertenece. Las canciones dejan de pertenecerte", nos cuenta.

"Mucha gente me ha visto con una llave colgando, es la llave de mi piano, y hubo una época que el piano me valía para guardar cosas. Me acostaba antes de que la gente se fuera de mi casa y pensaba, no se van a atrever a forzármelo", explica. "Tenía mis cosas de valor dentro".

El álbum llega con una portada con mucho arte. "El galopar del unicornio va en contra, es un rebelde, como si volviera de algún lado", explica sobre la ilustración, una obra de la misma artista que hizo el álbum 'Circles' de Coldplay.

Las letras de este álbum tiene un poco de autobiografía. "Empecé a escribir y me di cuenta de que estaba hablando de algo muy banal, y que nos puede pasar a todos... Cuando te metes en un pequeño boquete en la vida, porque te dejas de querer y de perdonar, entonces no puedes quererte ni perdonas a los demás", nos cuenta. "Me volví adicto a la belleza, a que todos los días pasara algo", reconoce, sin saber que igual lo que estaba sufriendo era un poco de Síndrome de Stendhal.

El artista sabe que estos sentimientos son muy humanos y muy comunes, por eso asegura que en el disco habla de todos. "Parece introspectivo pero cuando lo escuchas te das cuenta de que hablo de ti, de mi, de todos".

Una de las confesiones más íntimas del cantante ha provocado que Sergio Bezos se ponga colorado. "Se me da muy bien enamorarme de todo el mundo, y no te lo digo en plan romántico, si pasan 5 minutos más voy a empezar a no poder vivir sin ti". ¡WOW!

¿Qué puede hacer Bezos para caerle bien a la gente? "Ser feliz sin joder al que tienes al lado, eso es lo que hago yo", sentencia. ¡¡Bravo!!

¡No ver las series que recomienda es un pecado! Andrea Compton nos habla de 'Veneno', la serie de Los Javis con la que los americanos están flipando gracias a HBO Max. "Había gente llorando en stories", cuenta.

También 'Gambito de Dama' ha provocado un montón de suscripciones a la Federación de Ajedrez. "La serie para llorar es This is Us", cuenta Compton. "A mi me pareció que había demasiado música emotiva, demasiado evidente", dice Alberto Casado.

¡Recibimos a Lorena Castell! Nuestra diva de las cosas random se pone este jueves en modo 'social' para hablarnos de los haters de las redes, que son como el Grinch de la Navidad.

"Al final te afecta más el comentario negativo que el positivo", dice Lorena Castell, que está cansada de tanto comentario negativo en las redes.

Hace pocos días la actriz Millie Bobby Brown aseguraba que abandonaba TikTok por el odio que sentía. Nuestra Ana Morgade también lo ha sufrido y hubo un tiempo que estuvo fuera de Twitter. "Yo gente que no tenga una foto de perfil no quiero que me hable", dice Castell. ¿En qué aplicación cree la gente que hay más odio?, ¿les han insultado alguna vez? ¡Salimos a la calle para descubrirlo!

"A mi el otro día me dijeron 'oye no es por nada pero estás engordando', y le dije, 'pues sí es por alto, es porque estoy embarazada", "Cuando no le haces caso al hate, lo desactivas", relata Ana Morgade.

Para poder profundizar sobre este tema charlamos con Yu Fu (@mad4yu) una joven influencer que recibe tanto comentarios positivos como negativos. "En chino sería Fu Yu, se dice el apellido primero y luego el nombre, que significa tener talento artístico", cuenta la joven, que tiene en Twitter mucho sentido del humor. ¡Su nombre artístico es China Cochina!

¿Y a ella qué le dicen? "En Instagram hay mucho racismo, es triste pero es así", cuenta. "Me decían 'dile a tus padres que dejen de comer pangolines'", explica.

