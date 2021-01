Russian Red, Lorena Castell, Antón Lofer, Sergio Bezos y más en 'yu, No te pierdas nada' (14/01/2021)

Russian Red en yu, No te pierdas nada / yu, No te pierdas nada

¡El primero en pasar por aquí este jueves es Antón Lofer! El youtuber nos cuenta que bajó a la calle a disfrutar de la nieve vestido de Batman... ¿No tenía skis por casa? ¡Porque medio Madrid sí! "Me pillé tres trajes para la grabación de un video, tengo otro de Spiderman y otro de Superman, ahora hay que amortizarlos".

Para su sección, Lofer recrea las escenas de varias pelis... ¡Y Morgade y Pantomima los tendrán que adivinar!

La cantante Russian Red (Lourdes Hernández) acaba de estrenar un libro de fotos, textos, poemas... Se titula 'These Words Leaving My Body', algo así como "estas palabras dejan mi cuerpo".

"Son memorias de mi niñez, pensamientos sueltos... No me siento escritora, sino recopiladora de cosas del disco duro", nos explica. "Empecé a recoger las cosas que más me gustaban y cuando vi que tenía material suficiente pensé que podría ser un libro bonito".

¿Hay algún hilo conductor? "Es una experiencia errática, me encanta esa palabra, no hay una línea, hay saltos en el tiempo... En el mundo de la memoria pasan todas las cosas al mismo tiempo". El diseño del libro corresponde al estudio Querida, de Barcelona.

En los Ángeles tenía un espacio multidisciplinar que en realidad era una iglesia. "Las iglesias en EEUU están en venta. Mi chico y yo nos iniciamos en este proyecto y vivimos allí, en la iglesia. El negocio era para hacer bodas, pero luego organizaba residencias artísticas, eventos de danza contemporánea...".

Y cuidado porque en la iglesia pasaban cosas "raras". Ruidos extraños, mal rollito... "Las primeras noches fueron bastante frikis, la verdad". ¿Pero escuchaba de verdad pasos nocturnos? ¡Muy fuerte! "A veces la gente de las bodas se dejaba cosas y venían a buscarlas a las 4 de la mañana. Nos hemos desecho de ello al final, no hemos podido continuar".

Por si fuera poco, Russian Red va a protagonizar una película con Gustavo Salmerón. "Es una comedia romántica, se llama 'Ramona'", explica. ¡Empiezan a rodar en abril!

Para terminar, Mister Jagger se une a la fiesta con el ya mítico juego de "al bola y las monedas". ¿Qué tal se le dan los videojuegos?, ¿es una gamer?, ¿logrará superar el récord de Cepeda?

Parece un osito de peluche pero en realidad... No. Sergio Bezos nos explica las diferencias y similitudes entre España y Estados Unidos.

¡Carga el móvil con su propia energía! ¡Es como una dinamo! Lorena Castell viene hoy en su faceta más social para hablar de la masculinidad tóxica.

Este debate de la masculinidad frágil o tóxica surge a raíz de una marca de belleza que ha llamado "pintura de guerra" a un corrector de ojeras para hombre.

Para hablar de todo esto conectamos con el escritor Antonio J. Rodríguez, autor de 'La nueva masculinidad de siempre'. "Puede parecer que hemos cambiado mucho pero en realidad no hemos cambiado tanto", explica.

¿Cuál es el talón de Aquiles de la masculinidad? "La idea de masculinidad está muy enraizada comportamientos culturales, ideas y actuaciones. La propia división del trabajo lo marca, los hombres salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa".

¿Qué podemos hacer nosotros para empezar a reeducarnos en estos conceptos? "El punto de partida es que hablamos con personas, no con hombres y mujeres", señala el escritor y publicista.

Ventura cierra el programa del jueves con sus locuras. El colaborador nos habla hoy de las cuentas de fans 'out of context', que lo petaron en su día y que lo siguen petando a día de hoy.

