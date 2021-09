Taburete visita 'yu, No te pierdas nada' // yu, No te pierdas nada

Los chicos de Taburete han tenido un verano muy movidito en cuanto a conciertos, una gira que terminan con dos últimas fechas, el 29 y 30 de septiembre en Madrid. Y atención porque nos han dado una primicia... ¡Camela se subirá al escenario con ellos!

Antes de hacer pasar a Jennifer Lopez al plató hablamos con Joaquín Reyes de la novela que acaba de publicar, Subidón. "Hubo momentos mejores y peores, fueron cuatro años, pero en el confinamiento me dio para terminarlo", explica el humorista, que narra las aventuras y desventuras de un cómico manchego.

Inés Bárcenas, nuestra psicóloga de cabecera, nos da unas pautas básicas para saber cómo no hablar con la gente cuando está de bajón. Se acabaron los 'no te rayes' y 'no estés triste'. ¡Edúcate!

"Cuando tienes una pareja no puedes ser tú mismo". Con esta premisa, Victoria Martín vuelve a hacer su sección para tirar por tierra todos los conceptos del amor romántico. Muy de su estilo, vamos.

