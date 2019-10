Antonio José sobre Antídoto: "Me siento feliz y vacío, porque lo he dejado todo en este disco"

Antídoto, que sale a la venta el 8 de noviembre, está creado entre Miami, Los Ángeles, Bogotá, Buenos Aires, Madrid y Barcelona y es el disco “más personal del artista”, pero también el más internacional, en el que encontramos un nuevo sonido, que fusiona su característico estilo con el latino y urbano “para hacer una oda al amor más puro.”

Además, Antídoto viene acompañado por una gira que llevará a Antonio José por muchas ciudades españolas, pero también por varios países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, Perú o Chile. ¡Aunque tendremos que esperar al día 8 para conocer las fechas!

“Llevo un año encerrado como un pajarillo, creando, y tengo ganas de poder compartirlo, de sentir ese feedback de la gente”, afirma el cantante en la entrevista con Juanma Romero, presentador de ¿Me Pones? “He tenido tiempo para vaciarme, he tenido tiempo para contar lo que yo quería contar”, “me siento feliz, me siento pleno y vacío, porque lo he dejado todo en este disco”, confiesa.

LAS CANCIONES DE ANTÍDOTO

Antonio José nos confiesa que hay dos canciones que le gustan especialmente del disco: una de ellas ‘Antes de tiempo’, de la que comenta: “hablo de mí, de lo que me ha costado entender cómo es este mundo, lleno de prejuicios y envidias”.

Pero también hay otra canción que Antonio José destaca de este disco, y es ‘Te parece’, un tema en el que el artista sale de su zona de confort para adentrarse en un estilo diferente para él, el R&B. En este tema, el artista hace un paralelismo para contar cómo se siente: “He tenido que salir de mi casa y no dedicarle tiempo a la gente que amo”, y lo expresa a través de esta canción como cuando “estás enamorado” y “tienes que salir de casa cada día” porque tienes que ir al trabajo.

SU EXPERIENCIA EN LA VOZ

Como no podía ser de otra forma, le hemos preguntado por las diferencias entre estar como concursante, como talent, en La Voz –recordemos que ganó la tercera edición del talent show-, y luego como asesor de un coach como Paulina Rubio, donde pudimos verle el año pasado. “La Voz es un programa que me cambió la vida”, un programa que “admiro muchísimo”, y no duda en recomendarlo a quien quiera seguir su sueño en el mundo de la música.

Además, Antonio José nos da un valioso consejo a quien quiera comenzar en la música, ¡así que dale al play y disfruta de sus sabias palabras!