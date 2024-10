Artistas que se han presentado al Benidorm Fest 2025: de Chica Sobresalto a Raoul Vázquez

El Benidorm Fest 2025 cada vez está más cerca. La cuarta edición del certamen musical, que elige qué propuesta representará a España en Eurovisión, se celebrará los días 28 y 30 de enero (semifinales) y el 1 de febrero (final) de 2025.

Aunque aún quedan varios meses, la organización se ha puesto manos a la obra para escuchar todas las propuestas enviadas por los artistas. Este año, se han presentado casi mil canciones (300 de ellas en las últimas 24 horas), lo que supone un récord en comparación con el resto de las ediciones (para 2024, por ejemplo, se recibieron 825 composiciones).

Beatriz Luengo, Rayden, Tony Sanchez-Ohlsson y Pablo Cebrián son cuatro de todos los miembros del equipo de trabajo que seleccionará las 16 propuestas que competirán finalmente en el Benidorm Fest 2025. Hasta que se den a conocer los nombres de los afortunados, los eurofans están pendientes de todos los cantantes que están confirmando su participación en el concurso a través de redes sociales o entrevistas en medios de comunicación.

Entre las recopilaciones del periodista Luis Mesa, Luiset y el perfil de X (antes Twitter) Pop España, hasta el momento se conocen más de 70 artistas que han afirmado haber enviado una propuesta para la cuarta edición del Benidorm Fest 2025. A continuación, presentamos la lista completa y algunos perfiles destacados.

Concursantes de 'Operación Triunfo'

Chica Sobresalto

Chica Sobresalto, nombre artístico de Maialen Gurbindo, participó en OT 2020 y ha desvelado en sus redes sociales que ha presentado no una, sino tres canciones para probar suerte en el Benidorm Fest. "Una por cada año que he querido, pero no me atreví", ha escrito en X. La cantante, que actualmente está de gira, apuesta por sonidos pop rock indie y su tema más conocido es Fusión del núcleo.

Raoul Vázquez

El concursante de Operación Triunfo 2017 y segundo clasificado en Tu cara me suena 11, que apenas utiliza X, ha abierto su perfil para anunciar su presentación al Benidorm Fest. El artista llamó la atención del público en 2019 con su primer sencillo Estaré ahí y su colaboración con Belén Aguilera, Tus monstruos. Su voz grave podría encajar a la perfección en una balada, aunque Raoul ha demostrado ser un artista con gran presencia escénica y capaz de llenar el escenario con baile.

Hugo Cobo y Bella

Desde OT 2020, el finalista Hubo Cobo se ha presentado al certamen con una canción junto a su actual pareja romántica, la también cantante Julia González (conocida artísticamente como Bella). De ser seleccionados, esta no será la primera vez que les escuchemos colaborar, ya que ella le hizo los coros para la canción 4 paredes frías.

Bruno Alves, de OT 2020, y Edu Izaña, uno de los cantantes que se quedaron fuera de OT 2023 en la Gala 1, también han confirmado su participación. Por su parte, se rumorea sobre la posible presencia de Marilia Monzón y Sabela, ambas de OT 2018. Luego están los triunfitos que han negado haber enviado una propuesta, como Natalia (de la primera edición), Ruslana y Paul Thin (de OT 2023).

Otros artistas

Ainoa Buitrago

La madrileña participó en Dúos increíbles y ahora busca formar parte de los artistas elegidos para el Benidorm Fest 2025. Con su primer álbum, La ruta de las flores (2021), Ainoa Buitrago demostró una preciosa capacidad compositiva con la música pop y el folclore como principales influencias.

GOMZ

Raúl Gómez, artísticamente denominado GOMZ, es uno de los dos compositores de Tu canción, el tema musical con el que Amaia y Alfred García representaron a España en Eurovisión 2018. Ahora, el sevillano busca volver al certamen como vocalista y artista con una propuesta seguramente más indie.

K!ngdom

La banda madrileña ha confirmado su participación en redes sociales ante la euforia de los eurofans, ya que K!ngdom es uno de los artistas más deseados entre los seguidores del festival europeo. El grupo lleva activo desde hace cinco años y canciones como Confieso demuestran su interés por los sonidos electrónicos y los estribillos pegadizos.

María Villalón

La ganadora de Tu cara me suena 7 también ha probado suerte en Benidorm Fest 2025 presentando un tema propio. Durante el programa de Antena 3 demostró su talento al gran público, y busca hacer lo mismo como la artista que es. Así, de María Villalón podemos esperar una fusión entre música pop y celta.

Lista completa de artistas presentados al Benidorm Fest 2025