Cuánto cuesta votar en Eurovisión 2025 si vives en España

Este jueves se conocía la lista definitiva de los 26 países que el sábado 17 de mayo competirán por llevarse a su país el codiciado micrófono de cristal que les reconoce como vencedores de Eurovisión y lo que ha estado claro desde el principio es que España estaba en esa final.

Nuestro país forma parte junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania del Big Five, el privilegiado grupo que pasa directamente a la fase final del certamen porque son los que más aportan económicamente a la organización. Y aunque la competición en toda la extensión de la palabra no comience para Melody hasta el viernes, cuando realicen el ensayo general ante los diferentes jurados profesionales de cada país participante y emitan su veredicto, el público español ha estado invitado a participar ya en la primera semifinal en la que se mostró la candidatura de Esa Diva. Obviamente, los espectadores españoles no podían votar por nuestro país, igual que no lo podrán hacer el día de la final, pero sí por las diez candidaturas que querían que pasasen a la final. En la segunda semifinal, donde España no tuvo ninguna presencia, ya no se pudo votar.

En esas dos semifinales, los votos del público han sido fundamentales pues solo ellos decidían quién llegaba a la gran gala. En la final, la cosa es diferente pues el voto del público y el veredicto del jurado profesional, que ya hemos dicho que disponen del ensayo general para sentenciar a sus candidaturas preferidas, tienen el mismo peso.

¿Quieres votar en la final de Eurovisión? Así funciona el televoto

Recuerda que cualquier espectador puede acceder al televoto, pero si votas desde España nunca podrás hacerlo por la candidatura de Melody porque nadie puede votar la candidatura de su país si lo hace desde su país.

Si quieres apoyar a cualquier otro país —Suecia, que parte como favorito, Francia, Austria, Italia... — puedes hacerlo de tres maneras posibles y, ojo, cada persona podrá votar hasta 20 veces desde cada dispositivo:

A través de la app de Eurovisión, disponible en Android e IOS.

Por SMS. Para ello hay que enviar el voto al número de teléfono anunciado para cada actuación. Y solo se puede votar un máximo de 20 veces.

La tercera opción: mediante llamada telefónica. Habrá un teléfono genérico que cambiará sus dos últimos dígitos según el candidato al que queramos votar.

El televoto se abre justo antes de la primera canción, novedad que la Unión Europea de Radiodifusión puso en marcha el pasado año para multiplicar el número de votos recibidos y de audiencia, y se cierra media hora después de la última canción, mientras los portavoces de cada país —en España este año la encargada es Chanel— anuncian las mejores puntuaciones que ha otorgado su delegación, los famosos 12 points, 10 points, 8 points.... El televoto se anuncia justo después y según el orden de clasificación resultante de esta primera oleada, así que el país que menos votos ha recibido del jurado es el primero en sumar los del público. Es entonces cuando la clasificación puede dar un vuelco.

El voto de América latina podría ser decisivo para Melody

Fue el año pasado cuando por primera vez la organización del festival decidió abrir el voto más allá de Europa permitiendo así a los fans del mundo entero apoyar a su ganador. Este año, estos votos pueden ser cruciales para Esa Diva pues Melody es una artista admirada y seguida en América Latina.

¿Cómo se puede votar desde fuera? Accediendo a la web www.esc.vote y desde allí se pueden emitir hasta 20 votos; eso sí, cada voto cuesta 0,99 euros. Todos estos se contabilizarán juntos, como si perteneciesen a un solo país: se desvelarán las 10 canciones favoritas y recibirán 12 puntos la más votada, 10 puntos la segunda más votada, 8 la tercera, 7 la cuarta, 6 la quinta, 5 la sexta, 4 la séptima, 3 la octava, 2 la novena y 1 la décima.