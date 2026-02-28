Horario Premios Goya 2026: en qué orden se entrega cada categoría
Un total de 30 premios se entregan en la gala de los Goya de este sábado 28 de febrero, que arranca a las 22:00 horas y que está previsto termine a las XXXX. Se hace siguiendo un riguroso orden de entrega que abre el premio a Mejor actor de reparto y cierra el premio a Mejor película.
Los Premios Goya se viven a lo grande este sábado 28 de febrero en Barcelona. Luis Tosar y Rigoberta Bandinihacen de maestros de ceremonias en una gala que, como cada año, arranca a las 22:00 horas y que está previsto que termine hacia las XXX. Siempre que los números musicales y los discursos lo permitan...
Un total de 30 premios se entregan en la ceremonia y ya que conoce a dos ganadores: el Goya de Honor, que lo recibe el cineasta Gonzalo Suárez, y el Goya Internacional, para la actriz Susan Sarandon.
Antes de que dé comienzo la gala, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) desplegará su alfombra roja para acoger el desfile de estrellas del cine y de la música nacional, cuyo comienzo está previsto para las 19:00 horas.
Todo está planificado en la gran noche del cine español, también el orden de entrega de los premios, que cambia respecto a los años anteriores. ¡Consúltala y no te pierdas detalle de los premios! Este 2026 se celebra la 40ª edición de los galardones y la gala promete pasar a la historia.
El orden de entrega de los Premios Goya 2026
- 1. Mejor actriz de reparto
- 2. Mejores efectos especiales
- 3. Mejor película documental
- 4. Mejor música original
- 5. Mejor montaje
- 6. Mejor actor de reparto
- 7. Goya Internacional
- 8. Mejor actor revelación
- 9. Mejor película iberoamericana
- 10. Mejor maquillaje y peluquería
- 11. Mejor canción original
- 12. Mejor sonido
- 13. Mejor dirección de producción
- 14. Goya de Honor
- 15. Mejor dirección de fotografía
- 16. Mejor cortometraje de animación
- 17. Mejor cortometraje documental
- 18. Mejor cortometraje de ficción
- 19. Mejor diseño de vestuario
- 20. Mejor dirección novel
- 21. Mejor película de animación
- 22. Mejor actriz revelación
- 23. Mejor dirección de arte
- 24. Mejor película europea
- 25. Mejor guion adaptado
- 26. Mejor guion original
- 27. Mejor actor protagonista
- 28. Mejor actriz protagonista
- 29. Mejor dirección
- 30. Mejor película