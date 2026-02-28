Horario Premios Goya 2026: en qué orden se entrega cada categoría

Los Premios Goya se viven a lo grande este sábado 28 de febrero en Barcelona. Luis Tosar y Rigoberta Bandinihacen de maestros de ceremonias en una gala que, como cada año, arranca a las 22:00 horas y que está previsto que termine hacia las XXX. Siempre que los números musicales y los discursos lo permitan...

Un total de 30 premios se entregan en la ceremonia y ya que conoce a dos ganadores: el Goya de Honor, que lo recibe el cineasta Gonzalo Suárez, y el Goya Internacional, para la actriz Susan Sarandon.

Antes de que dé comienzo la gala, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) desplegará su alfombra roja para acoger el desfile de estrellas del cine y de la música nacional, cuyo comienzo está previsto para las 19:00 horas.

Todo está planificado en la gran noche del cine español, también el orden de entrega de los premios, que cambia respecto a los años anteriores. ¡Consúltala y no te pierdas detalle de los premios! Este 2026 se celebra la 40ª edición de los galardones y la gala promete pasar a la historia.

El orden de entrega de los Premios Goya 2026