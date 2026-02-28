Premios Goya 2026: lista completa de nominados y galardones ya confirmados
La 40ª edición de los Premios Goya se celebra este sábado con Los Domingos como la película más nominada. La cinta de Alauda Ruiz de Azúa opta a 13 premios, dos más que Sirât, candidata al Oscar a Mejor película internacional y Mejor Sonido. En el plano musical Leiva podría ganar su tercer cabezón por Hasta que me quede sin voz y Silvia Pérez Cruz también opta a su tercera estatuilla por Flores para Antonio. Consulta aquí la lista completa de nominados.
Barcelona se viste de gala este sábado 28 de febrero para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Goya, que celebra su 40ª edición con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores.
El actor ganador de tres cabezones —Los lunes al sol (2002), Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009)— y la compositora de Yo solo quiero amor, que se llevó el Goya a Mejor canción original en 2024, conducen la gala en la que se entregan un total de 30 premios y ya se conocen dos de los ganadores.
Susan Sarandon recoge en esta ocasión el Goya Internacional y se convierte en la quinta intérprete que recibe este reconocimiento que ya tienen Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. Por su parte, el Goya de Honor es para el director, guionista, productor, escritor, periodista y actor Gonzalo Suárez.
En esta edición Los Domingos se coloca como la más nominada con 13 candidaturas; seguida de la candidata al Oscar Sirât, con 11, Maspalomas, con 9, y La cena, con ocho.
En el plano musical, Leiva y Silvia Pérez Cruz aspiran a llevarse su tercer cabezón por las canciones Hasta que me quede sin voz, para el documental que lleva el mismo título, y Flores para Antonio, su colaboración con Alba Flores para el documental sobre Antonio Flores. Si gana será la primera vez que se lleva el Goya a Mejor canción original "un tema compuesto por una niña de ocho años", como contó la actriz en su visita a Cuerpos especiales.
También optan al premio en esta categoría Blanca Paloma autora de Caminar el tiempo junto a José Pablo Polo y Luis Ivars (Caminar el tiempo); Víctor Manuel, por la canción Y mientras tanto, canto de la película La cena y Paloma Peñarrubia Ruiz, nominada por La Arepera, compuesta para la película Caigan las rosas blancas.
Consulta a continuación la lista completa de candidatos y prepárate para la gran noche del cine español.
Lista completa de nominaciones a los Premios Goya 2026
Mejor película
- La cena
- Los Domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blaco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)
- Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)
- Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)
- Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La cena)
- Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los Domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los Domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La cena
- Nagore Aramburu, por Los Domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los Domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejor sonido
- El cautivo
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los Tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El Santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The painter's room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert