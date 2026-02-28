Premios Goya 2026: lista completa de nominados y galardones ya confirmados

Barcelona se viste de gala este sábado 28 de febrero para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Goya, que celebra su 40ª edición con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores.

El actor ganador de tres cabezones —Los lunes al sol (2002), Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009)— y la compositora de Yo solo quiero amor, que se llevó el Goya a Mejor canción original en 2024, conducen la gala en la que se entregan un total de 30 premios y ya se conocen dos de los ganadores.

Susan Sarandon recoge en esta ocasión el Goya Internacional y se convierte en la quinta intérprete que recibe este reconocimiento que ya tienen Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. Por su parte, el Goya de Honor es para el director, guionista, productor, escritor, periodista y actor Gonzalo Suárez.

En esta edición Los Domingos se coloca como la más nominada con 13 candidaturas; seguida de la candidata al Oscar Sirât, con 11, Maspalomas, con 9, y La cena, con ocho.

En el plano musical, Leiva y Silvia Pérez Cruz aspiran a llevarse su tercer cabezón por las canciones Hasta que me quede sin voz, para el documental que lleva el mismo título, y Flores para Antonio, su colaboración con Alba Flores para el documental sobre Antonio Flores. Si gana será la primera vez que se lleva el Goya a Mejor canción original "un tema compuesto por una niña de ocho años", como contó la actriz en su visita a Cuerpos especiales.

También optan al premio en esta categoría Blanca Paloma autora de Caminar el tiempo junto a José Pablo Polo y Luis Ivars (Caminar el tiempo); Víctor Manuel, por la canción Y mientras tanto, canto de la película La cena y Paloma Peñarrubia Ruiz, nominada por La Arepera, compuesta para la película Caigan las rosas blancas.

Consulta a continuación la lista completa de candidatos y prepárate para la gran noche del cine español.

Lista completa de nominaciones a los Premios Goya 2026

Mejor película

La cena

Los Domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Albert Serra, por Tardes de soledad

Mejor dirección novel

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blaco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original

El talento

Leo & Lou

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor canción original

La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)

- Paloma Peñarrubia Ruiz Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)

Alba Flores y Silvia Pérez Cruz Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)

Leiva Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La cena)

Víctor Manuel Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los Domingos

José Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los Domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez, por La cena

Nagore Aramburu, por Los Domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los Domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor montaje

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

El cautivo

La cena

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor diseño de vestuario

El cautivo

Gaua

La cena

Los Domingos

Romería

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejor sonido

El cautivo

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Sorda

Mejores efectos especiales

Enemigos

Gaua

Los Tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

(Argentina) La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

(Chile) La piel del agua (Costa Rica)

(Costa Rica) Manas (Brasil)

(Brasil) Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

Cónclave (Reino Unido)

(Reino Unido) La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)

(Dinamarca) On Falling (Portugal)

(Portugal) Un simple accidente (Francia)

(Francia) Valor sentimental (Noruega)

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter's room

Zona Wao

Mejor cortometraje de animación