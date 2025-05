Finlandia, favorita en Eurovisión 2025 con polémica: letra de 'ICH KOMME', su significado y quién es Erika Vikman

Te interesa La diversidad lingüística vuelve a Eurovisión en 2025 con menos canciones en inglés

Erika Vikman se convirtió en la representante de Finlandia en Eurovisión 2025 tras ganar su preselección y cinco años después de intentar participar en el festival europeo. Ahora, la finlandesa ha cumplido su sueño y se sitúa entre las favoritas para ganar el festival, según las casas de apuestas.

Sin embargo, su candidatura no ha estado exenta de polémica durante la pretemporada. En una entrevista de marzo con Expressen, Vikman comentó que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) quería taparle el "trasero" porque les parecía "demasiado sexual". "No es solo una cosa, sino todo en conjunto: mi vestuario, de qué trata la canción, cómo me muevo en el escenario. Tenemos que seguir sus reglas y cambiar mi vestuario", criticó la artista, aparte de tildar a la población de Finlandia de "conservadora".

Significado de 'ICH KOMME'

¿Y de qué trata su canción? ICH KOMME apuesta por lo épico y la potencia vocal, pero también por el doble sentido sexual: el título es una expresión en alemán que significa "estoy llegando" o "me vengo", aunque también se utiliza como metáfora del clímax sexual.

Con esto en mente, su estribillo cobra sentido. "Y cuando vuelva a venirse, me grita / Lo único que puedo hacer es lloriquear: "Me vengo" / Y juntos nos venimos y estamos como / Que enamorarse es así", canta en una letra compuesta en finés y alemán.

Quién es Erika Vikman

Erika Vikman nació en Finlandia el 20 de febrero de 1993 (tiene 32 años) y es una artista que pasó de cantar tango a erigirse como diva del pop. Estudió pop jazz en el Instituto de Música Pirkanmaa y de joven participó en numerosos concursos: Tangojuniori, Ponnahduslauta, Stage, Idols...

Sin embargo, su mayor salto a la fama llegaría en 2016, cuando ganó el festival de tango finlandés Tangomarkkinat después de haber quedado segunda en 2015. Tres años después de su gran victoria, firmó con Warner Music y Mökkitie Record, y en 2020 intentó representar a su país en Eurovisión por primera vez con la canción Cicciolina, con la que quedó segunda.

Letra en español de 'ICH KOMME', la canción de Finlandia para Eurovisión 2025

(Me vengo)

-

Es de noche, el corazón late

Se enamora

La luna sube, la tierra se arquea

Mis puertas abren

-

(Hey) Yo soy Erika, bienvenidos

Eres como un encantador Dios del trance

Está aquí como en casa

Hazlo como tú quieras y cuando te vengas

Me vengo contigo

-

(Me vengo, me vengo)

Y antes de venirse, me grita

(Me vengo, me vengo)

Y le respondo gritando: "Me vengo"

(Me vengo, me vengo)

Y juntos nos venimos y estamos como

(Me vengo, me vengo)

Que enamorarse es así

(¡Maravilloso!)

-

Yo soy Erika, encantada

Y bailo contigo hasta el primer vals, pero en pelotas

-

Yo soy Erika

Tienes el vigor

Vuelve a conquistarme

Tócame el culo

Y cuando quieras amor otra vez más, grita: "Haz un bis"

Y, baby, me vengo

-

(Me vengo, me vengo)

Y cuando vuelva a venirse, me grita

(Me vengo, me vengo)

Lo único que puedo hacer es lloriquear: "Me vengo"

(Me vengo, me vengo)

Y juntos nos venimos y estamos como

(Me vengo, me vengo)

Que enamorarse es así

-

Déjate llevar y deja que suceda

Baby, entrégate y ven conmigo

Las estrellas en tus ojos y yo encima de ti

Baby, te mereces todo lo bueno aquí

Déjate llevar y deja que suceda

Baby, aún puedes enamorarte de ti mismo

Las estrellas en tus ojos y yo encima de ti

Baby, te mereces todo lo bueno aquí

-

(Me vengo, me vengo) Me vengo

(Me vengo, me vengo) Se enamora

(Me vengo, me vengo) Hey, baby

(Me vengo, me vengo) Y enamorarse es así

-

Fuente: Genius