La historia de The Spanish King, el abuelo ‘influencer’ de Celine van Heel

Celine van Heel es una de las 16 candidatas que optarán al micrófono de bronce del Benidorm Fest y, aunque es una desconocida en el mundo de la música, la artista hispano-neerlandesa sí tiene un nombre en los círculos de la moda y en el mundo de los influencers por su trabajo como fotógrafa y directora.

Cuenta la artista que fue durante la pandemia cuando decidió volver de París, donde trabajaba como fotógrafa, para confinarse con su yayo y su abuela. Así fue cómo su abuelo se convirtió en fuente de inspiración y le abrió un perfil en Instagram, The Spanish King, para subir los retratos que le hacía. El perfil comenzó a multiplicar el número de seguidores por días y Andrés García Carro, a sus 88 años, se convirtió en un auténtico influencer —tiene 59.000 seguidores en Instagram—.

A partir de ese momento, abuelo y nieta se convirtieron en un tándem perfecto: han firmado editoriales en Vogue o L’Officiel, han hecho campañas para Zara, Carolina Herrera o Adidas, y han trabajado con estrellas de la música, como Nathy Peluso, y del cine, como Aron Piper.

Fue precisamente su abuelo, que formó parte del equipo de Alfred García en la edición de 2023 del Benidorm Fest, el que de forma indirecta le abrió las puertas de la música, que siempre había sido su hobbie. Celine le acompañó al Benidorm Fest y una de esas noches se sentó al piano del Hotel Don Pancho, mítico alojamiento de los artistas y colaboradores durante la cita. El artista catalán la escuchó, vio su potencial y desde entonces se ha erigido como su descubridor. De hecho, la canción con la aterriza en el concurso, La Casa, está compuesta por el músico catalán.

Abogado y empresario jubilado, modelo y actor de moda

“Antes de convertirme en Rey de España, tuve una vida llena de aventuras junto a mi esposa y cuatro hijos, estudiando en París, siendo gaucho en Argentina, montando un restaurante en Punta del Este, y siendo empresario en Madrid…”, desvelaba Andrés García-Carro sobre su pasado en una entrevista.

El influencer senior es gallego, coruñés para ser exactos. Estudió derecho en Madrid, pero a los 17 años emigró a Argentina. En Buenos Aires fue agregado cultural de España y, años más tarde, puso en marcha un restaurante en Punta del Este (Uruguay). En los 80, regresó y se instaló en Madrid con su mujer y sus cuatro hijos para ejercer de agente de la propiedad inmobiliaria, hasta que la pandemia le hizo replantearse su vida: dejó de trabajar en su negocio inmobiliario y volvió a A Coruña, su ciudad natal, porque “necesitaba el mar”.

“Mi nieta, que trabajaba en una revista de moda francesa muy conocida, me dijo ‘abuelo, ven al portal que te voy a hacer unas fotos”, y ahí comenzó el fenómeno The Spanish King, porque “era el rey de la casa” afirma Celine. “A mí me ha dado vida”, concluye encantado.

La llamada de C Tangana para participar en el videoclip de Tu me dejaste de querer, un pequeño papel en la película Rainbow de Paco León y su participación en la segunda edición de MasterChef Abuelos terminaron de convertirle en una celebrity y un rostro obligado en desfiles de moda y presentaciones. Incluso tuvo su propia colección cápsula en Zara y ha desfilado en París.

En 2022 celebró su 90 cumpleaños y su nieta le rindió homenaje realizando un cortometraje en el que se rodeó de La Jedet, Samantha Hudson, Paula Vencejos… “A mí me gusta estar con jóvenes. A mí no me gusta estar con gente mayor que te empieza a hablar de enfermedades”, afirmó categórico en el podcast Nude Project. Ahora bien, eso no quiere decir que no acepte su edad y huye del Photoshop para parecer más joven. “Soy un privilegiado”, reconoce y afirma que siempre se ha cuidado y ha hecho mucho deporte. Ahora juega al golf, nada, toma el sol y camina cuatro kilómetros todos los días.

“Envejecer no queda más remedio, otra cosa es envejecer mal. Envejecer es la vida, ¿qué importa? Lo que sí me da pena son los dolores y sufre por ello, para mí es lo peor, prefiero medicamentos. La edad tiene sus achaques. Sé que no soy igual que hace 30 o 40 años pero hay que saberlo llevar. Y las arrugas pues igual, es un sello de la edad", explica y asegura que seguirá disfrutando a tope de esta etapa mientras pueda.