Quiénes son los 16 candidatos del Benidorm Fest 2025

Folclore, reguetón, música electrónica... conviven en la cuarta edición del Benidorm Fest, que arranca este martes 28 de enero con 16 candidatos dispuestos a darlo todo para conquistar el micrófono de bronce y hacerse con billete para la final de Eurovisón.

Ruth Lorenzo, Inés Hernand y Paula Vázquez conducen esta fiesta a la que se han unido otros artistas invitados. Nebulossa, Amaral y Rigoberta Bandini forman parte de la lista de ocho cantantes que participarán en las semifinales del 28 y 30 de enero y la final del 1 de febrero.

Ellos son solo secundarios de lujo, los protagonistas en esta ocasión son los participantes que lo darán todo por conquistar a los eurofans con sus canciones y conseguir el ansiado billete a Basilea, sede de Eurovisión 2025.

¿Los conoces a todos? Descubre quién es quien y descubre todo sobre los protagonistas de la cuarta edición del Benidorm Fest.

Carla Frigo

Carla Frigo, candidata del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Carla Frigo es una cantante, diseñadora de moda y creadora de contenido barcelonesa nacida el 21 de agosto de 2002. A sus 22 años, llega al Benidorm Fest 2025 con la canción Bésame. A pesar de su éxito en TikTok, donde suma más de cuatro millones de seguidores, Frigo prefiere definirse como cantante. "Me siguen por un tema superficial con el físico, no por mis canciones. En cambio, los fans que tengo de la música los he conseguido desde cero", dijo en una entrevista con La Opinión de Murcia.

Celine Van Heel

Celine Van Heel, del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Celine Van Heel es una cantante española-holandesa de 29 años que llega al Benidorm Fest 2025 con su primera canción como artista: La casa. Nació en Atenas y sabe cinco idiomas por haber vivido en numerosas ciudades: Berlín, París, Estocolmo, La Haya, Los Ángeles y Madrid. Más allá de cantante, Celine Van Heel es fotógrafa y directora, y su abuelo es Andrés García-Carro, más conocido como The Spanish King.

Chica Sobresalto

Chica Sobresalto, artista del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Detrás de Chica Sobresalto está Maialen Gurbindo López, cantante de Pamplona que nació el 13 de mayo de 1994 y que saltó a la fama en Operación Triunfo 2020, donde se quedó a las puertas de llegar a la final. Maialen es una apasionada de la psicología, empezó a componer con 14 años y en 2017 sacó su primer disco: Sobresalto. Después, y tras su paso por el concurso, llegarían los álbumes Sinapsis (2021) y Oráculo (2023), así como su canción para el Benidorm Fest 2025: Mala feminista. Además, Chica Sobresalto fue colaboradora de Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM.

Daniela Blasco

Daniela Blasco, participante del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Daniela Blasco es una joven artista mallorquina que nació en 2005 en Palma de Mallorca. Antes de apostar por la música, se educó como bailarina formándose en academias internacionales en Los Ángeles. Su buen hacer en el baile urbano le ha llevado a liderar competiciones de alto nivel, como el Urban Display de España o el Hip Hop International. Ahora, fusiona sus dos pasiones en el Benidorm Fest 2025 con UH NANA.

David Afonso

David Afonso, candidato del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

David Afonso nació y se crio en La Orotava, Tenerife. Desde los ocho años, empezó a participar en eventos forjándose un estilo dentro de la música latina. Poco después, concursaría en Veo, veo, quedando en el tercer puesto general. Tras varios años en el mundo de las orquestas, Afonso ha participado dos años consecutivos en los opening de gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en 2022 y 2023. Su canción para el Benidorm Fest 2025 es Amor barato.

DeTeresa

DeTeresa, aspirante del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

DeTeresa, nombre artístico de Inés Ramos de Teresa, es una artista madrileña nacida en 1996. A sus 28 años, compite en el Benidorm Fest 2025 con la canción La pena, la cual demuestra su interés por la fusión entre tradición y modernidad. Estudió en el Instituto Británico de Música Moderna en Brighton (Reino Unido), donde se formó en composición y producción. También cuenta con estudios en canto, baile e interpretación musical desde que era niña, y tiene experiencia en el teatro musical.

Henry Semler

Henry Semler, concursante del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Nacido en Estados Unidos y criado en el Mediterráneo, Henry Semler arrancó su carrera musical en 2020 cuando se trasladó a Madrid. Sus inicios estuvieron muy vinculados a la música en inglés y, con el tiempo, empezó a componer en castellano sin olvidarse de las referencias anglosajonas. El cantante, que ha sido guitarrista de la gira de Íñigo Quintero en 2024 y ha tocado en grandes festivales de música, se presenta al Benidorm Fest 2025 con el tema No lo ves, compuesto junto a José Bernabé Ponsoda.

J Kbello

J Kbello, cantante del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Antes de subirse a un escenario para cantar, J Kbello lo hizo para bailar. El intérprete de V.I.P. empezó su carrera en el baile urbano y después se interesó por la música como compositor primero y como cantante después. El intérprete, que se hizo ampliamente conocido por su participación el programa Cover Night, llega al Benidorm Fest con una canción que nació en una sesión de estudio para Blas Cantó y en la que une sus dos facetas. El baile está garantizado.

K!NGDOM

K!NGDOM, única banda del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

K!NGDOM es un grupo madrileño de pop electrónico formado por los músicos Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis, que fundaron la banda en 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo: Leave It All, al que le siguieron temas como My Voice (2020), Solo quiero bailar (2022) o Me gustas tú, su propuesta para el Benidorm Fest 2025. "K!NGDOM es nuestro lugar para jugar con las ideas, melodías, instrumentos, letras... y hacer con ellas lo que nos dé la gana. Aquí somos los reyes y reinas y nadie nos puede decir lo que tenemos o no que hacer", cuenta la banda a Europa FM.

Kuve

Kuve, participante del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Kuve (Maryan Frutos) es una artista con una amplia experiencia en festivales —ha participado en citas como Sonorama Ribera, el Festival Interestelar o el Granada Sound— y también dentro del entorno eurovisivo. La cantante, que se presentó en 2024 pero se quedó fuera, formó parte del Euroclub que se celebró en 2024 durante la semana de la cita alicantina. Su canción de LOCA X TI es un homenaje a "esos seres que están en los momentos felices, pero, sobre todo, son los que nos salvan en las adversidades" y su nombre es un homenaje a sus inicios. "En la Plaza de los Cubos de Madrid comencé mi camino como KUVE y todavía no lo sabía. Cuando empecé a hacer canciones quería ponerme un nombre que tuviera que ver con mi inicio, y de ahí hasta ahora", contó.

Lachispa

Lachispa, candidata del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Claudia Gómez nació en 2002 en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Sus primeros pasos en la música los dio con 7 años en el programa Menuda Noche, de Canal Sur. Entre marzo y diciembre de 2019, participó en la gira de conciertos de Rosalíacomo corista con El mal querer, y en 2023 dio su salto delante de las cámaras en la serie UPA Next. En 2024 estrenó su primer álbum, SIEMPRE PURA, con el flamenco como protagonista, y ahora Lachispa llega al Benidorm Fest 2025 contando su experiencia con la depresión en Hartita de llorar.

Lucas Bun

Lucas Bun, candidato del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Lucas Bondía viene de Barcelona. Sus primeros pasos en la música vinieron desde pequeño, cuando combinó esta materia con la equitación. Empezó tocando el piano por su abuela, pero serían los caballos su ocupación durante diez años hasta que decidió decantarse por la música. Te escribo en el cielo es el tema con el que Lucas Bun buscará representar a España en Eurovisión, una canción dedicada a su madre fallecida.

Melody

Melody, participante del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Melodía Ruiz Gutiérrez, hija del cantante Lorenzo Ruiz Molina y Ana Gutiérrez Flores, comenzó en la música desde bien pequeña. Estudió canto, guitarra clásica, piano e interpretación, y con apenas once años lanzó su primer disco, con el que conoceríamos títulos como el mítico El baile del gorila o De pata negra, siendo todo un éxito a principios de los 2000. Melody, que se quedó a las puertas de ganar la tercera edición de Tu cara me suena, llega al Benidorm Fest 2025 con un canto por la igualdad: Esa diva.

Mel Ömana

Mel Ömana, artista del Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Melodía Pérez nació en la isla de Las Palmas de Gran Canaria en 1989 y es reconocida musicalmente por fusionar el soul, el reggae, el funk, el hip hop o el son cubano. Mel Ömana es cantante, compositora, bailarina, productora y actriz. Para ella, sus raíces latinas y su experiencia en países como Cuba y Portugal forman parte de su tradición e interés musical, siempre en fusión con la esencia cultural del archipiélago canario. Más allá de lo profesional, ha protagonizado campañas sociales contra la violencia de género y a favor de la integración de colectivos en riesgos de exclusión. Su canción para el Benidorm Fest 2025 es I'm a Queen.

Mawot

Mawot, representante del Benidorm Fest 2025 | RTVE

Mawot es uno de los veteranos del Benidorm Fest 2025. El cantante de 52 años tiene una amplia trayectoria como compositor, productor y también cantante. De hecho, esta no es su primera vez en Benidorm: ya participó en el Festival de Benidorm en 2001 con la balada Verónica. Su canción Raggio Di Sole, con la que se presenta en esta ocasión, se puede clasificar de dance o tecno aunque también tiene varios altibajos. Sobre su nombre artístico, Roberto Comins ha explicado que lo eligió porque, cuando lo buscó, no había nada en internet que respondiese a esa búsqueda.

Sonia y Selena

Sonia y Selena para el Benidorm Fest 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

El 2001 estuvo marcado por una canción que seguro que todavía recuerdas, Yo quiero bailar, del explosivo dúo compuesto por Sonia Basseda (Barcelona, 1974) y Selena Leo (Castellón, 1975). Más de 20 años después de su separación en 2002, las artistas vuelven a probar suerte como dúo musical en el Benidorm Fest 2025 con la canción Reinas.