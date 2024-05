¿Con qué canción ganó ABBA el festival de Eurovisión?

Hablar de ABBA implica hablar del festival de Eurovisión. El mítico grupo sueco, que revolucionó el género pop durante los años 70, tuvo en el certamen europeo el mejor escaparate para proyectar su sorprendente y animada música.

Guapos, jóvenes y con unas melodías bailables y pegadizas, sus componentes —Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad— se presentaron en 1974 al concurso celebrado en Brighton convencidos del potencial que tenía Waterloo.

Origen de 'Waterloo'

La ya mítica canción llegó a la ciudad británica como el primer sencillo del segundo álbum de los suecos, también bautizado como Waterloo, y como el primer single de su carrera como ABBA, ya que antes llevaban a cabo su actividad musical bajo el nombre Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid.

La formación ya había conocido el éxito doméstico con su anterior trabajo, Ring Ring —cuyo single homónimo quedó en tercera posición en la preselección de Eurovisión 1973—. Sin embargo, su ambición por conseguir proyectar su música a nivel internacional les llevó a plantearse tanto cantar canciones en inglés como buscar el mejor altavoz para sus creaciones, y el festival europeo resultó el mejor marco para conseguirlo.

Sin embargo, el que a la postre sería su primer hit mundial, Waterloo, experimentó diferentes cambios antes incluso de ver la luz. La canción fue escrita por Stig Anderson y bautizada en un primer momento como Honey Pie, aunque ese título no terminaba de convencer al equipo.

Durante las cábalas se buscaron diferentes enfoques para encontrar el nombre adecuado para la canción hasta que, a través del hojeo de una enciclopedia, se dio con la clave: la batalla de Waterloo. “Buscaban un título corto y comprensible en distintos idiomas”, explicó en una entrevista Jean-Marie Potiez, biógrafo oficial de ABBA en los países francófonos, desarrollando que el grupo pensaba que “si la canción habla de una mujer que compara la forma en que se ha rendido al hombre del que está enamorada y la rendición con la de Napoleón en la batalla de Waterloo, en 1815. Por lo tanto, llamémosla Waterloo”.

El resto es historia. La actuación de ABBA en el escenario del Brighton Dome durante la celebración de Eurovisión en 1974 hizo que el grupo arrasase en el concurso y las imágenes de ese día quedaron para el recuerdo, no solo por su interpretación sino por la icónica vestimenta que mostraba el grupo, con prendas llenas de lentejuelas, plataformas y pantalones de campana diseñados por Inger Svenneke.

Éxito inmediato y eterno

Sin duda, el planteamiento de Waterloo como gran éxito resultó más que acertado. En marzo de 1974 el disco se convirtió en el más vendido de la historia de Suecia y no solo por esta canción, sino por albergar también otros grandes hits del grupo como Honey, Honey, Dance (While the Music Still Goes On) o Hasta mañana.

También arrasó a nivel internacional, donde la canción de ABBA llegó al top ten en EEUU y Canadá, siendo número 1 en Bélgica, Finlandia, Irlanda, Noruega, Sudáfrica, Suiza y Alemania occidental; número 2 en Suecia (en la versión en sueco del tema), Austria, Rodesia (actual Zimbabue) y Países Bajos; número 3 en Canadá, Francia, Nueva Zelanda, España y Suecia (en la versión en inglés).

Más reciente fue reconocida como la mejor canción de la historia de Eurovisión, título otorgado por la organización gracias a una votación popular, en la poco convencional celebración del evento durante la pandemia del coronavirus.

Además, dado el vínculo que une a la formación sueca y a la localidad belga, la administración local decidió establecer una sala temática de ABBA en el museo de la batalla. Una muestra que no solo cuenta con anécdotas históricas del grupo, sino también con vestimentas y mucha música.

La letra de 'Waterloo' de ABBA

My, my

At Waterloo, Napoleon did surrender

Oh, yeah

And I have met my destiny in quite a similar way

The history book on the shelf

Is always repeating itself

Waterloo

I was defeated, you won the war

Waterloo

Promise to love you forevermore

Waterloo

Couldn't escape if I wanted to

Waterloo

Knowing my fate is to be with you

Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo

Finally facing my Waterloo

My, my

I tried to hold you back, but you were stronger

Oh, yeah

And now it seems my only chance is giving up the fight

And how could I ever refuse

I feel like I win when I lose

Waterloo

I was defeated, you won the war

Waterloo

Promise to love you for ever more

Waterloo

Couldn't escape if I wanted to

Waterloo

Knowing my fate is to be with you

Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo

Finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse

I feel like I win when I lose

Waterloo

Couldn't escape if I wanted to

Waterloo

Knowing my fate is to be with you

Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo

Finally facing my Waterloo

Ooh-ooh, Waterloo

Knowing my fate is to be with you

Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo

Finally facing my Waterloo

Ooh-ooh, Waterloo...