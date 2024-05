¿Qué dice la letra de 'Zorra'? El significado de la canción de Nebulossa en Eurovisión 2024

"Brindemos y bailemos por todas las ZORRAS del mundo. Una canción para todas las que alguna vez nos hemos sentido impotentes, por las oprimidas, por las imparables. Por vosotras. Un homenaje a todas esas mujeres que nada ni nadie les hizo callar. Por las valientes y las sublevadas, por las que rompían copas en riguroso directo televisado tras lanzar un mensaje poderoso cuando todavía poca gente se atrevía. Esto va por todas las Manuelas Trasobares ❤️".

Es el mensaje compartido por Nebulossa en Instagram el día que estrenó el videoclip de Zorra, la canción con la que ganó el Benidorm Fest 2024 y con la que viaja a Malmö (Suecia) para representar a España en la final de Eurovisión.

El tema del dúo compuesto por Mery Bas y Mark Dasousa es mucho más que una canción festiva. Detrás de su ritmo electrónico pegadizo y su letra aparentemente pedorra, hay un importante mensaje de reivindicación como los propios artistas llevan repitiendo desde antes incluso de levantar el micrófono de bronce en Benidorm.

Mery saca pecho en esta canción y se muestra orgullosa de ser una zorra, una condición que no tiene intención de cambiar. De hecho, su objetivo con este tema es "resignificar la palabra" porque... "¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere",

"Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)"

"Es como me he sentido muchas veces por mi situación personal, porque soy una persona también de una edad, y esa situación personal me ha llevado muchas veces a sentirme rechazada, discriminada y humillada", confesó Mery Bas tras su victoria en Benidorm. "El hecho de que por haberte casado tres veces o haber vivido lo que has vivido en esta vida sientas que no entras en el molde. ¿Y qué pasa? Si no estás ahí ya eres zorra o bruja", apuntó la artista, que hoy tiene claro que no dejará que le juzguen por su forma de ser o por su pasado. ¡No va a cambiar para entrar en los moldes sociales!

"Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza"

Zorra es una canción que ha servido a Mery Bas como terapia para reivindicarse a sí misma (no solo la palabra), aunque va mucho más allá y no se queda en un tema personal.

"Teníamos que hablar de algo así para que la gente pueda sacar algo de dentro. Cuando te sientes humillada, maltratada, marginada... yo creo que no es preciso que te griten zorra, y me he sentido muchas veces así. Escribir algo así era hacer un poco de terapia para mí", reconoció en otra entrevista.

"Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)"

Mery Bas está en plena forma, ha aprendido a ignorar las críticas (que con esta canción han sido muchas) y atraviesa un gran momento personal y profesional junto a su marido y compañero Mark Dasousa. Juntos han puesto en marcha este proyecto que les podría llevar a tocar techo en la final de Eurovisión 2024, que se celebra este sábado 11 de mayo en Malmö. Ese día gritaremos fuerte la letra de Zorra.

La letra de 'Zorra' de Nebulossa

Zorra, zorra, zorra

Zorra, zorra, zorra

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal