Quién es Tommy Cash, el representante de Estonia en Eurovisión 2025 con la canción 'Espresso Macchiato'

Eurovisión ha traído nuevos candidatos en su edición de 2025 de lo más interesantes, y uno de ellos es Tommy Cash, el representante de Estonia en el Festival de la canción.

Tras ganar la preselección de Estonia, el Eesti Laul, el cantante lleva el tema Espresso Macchiato al escenario de Basilea. La canción ha sido una de las más comentadas antes del arranque del festival y ha generado tanto simpatías como críticas. No es de extrañar, al fin y al cabo, Cash es un provocador con su música.

Así es Tommy Cash

Tomas Tammemets es la persona tras el alias artístico. Nació en 1991 en Tallin, pero tiene raíces rusas, ucranianas y kazajas. Desde bien joven mostró su faceta más gamberra y, en lugar de acudir al instituto, se centró en su faceta de artista a través de la pintura y el baile.

Empezó a publicar música en internet en 2012 y ese mismo año comenzó a cantar en directo. Poco después comenzó su andadura en festivales y la crítica no tardó en fijarse en él. "Con su voz nasal y su graznido andrógino, parece más un personaje de dibujos animados que el típico rapero machote, rudo y seguro de sí mismo que estamos acostumbrados a ver", escribió la prensa en ese momento.

Su primer álbum llegó en 2014, consiguiendo nominaciones a nivel nacional. Pronto empezó a despuntar con colaboraciones importantes, hasta que en su segundo disco añadió a sus canciones nombres de artistas como MC Bin Laden, Charli XCX, Rick Owens y Caroline Polachek. El cantante saltó a un primer plano con el singleWinaloto en 2016.

En este tiempo, Tommy Cash ha salido de gira hasta en Estados Unidos y su música ha traspasado todas las barreras. Este mismo 2025 ha lanzado su último álbum, pero ha decidido hacer un parón en su carrera para representar a su país en Eurovisión.

El estilo musical de Tommy Cash

Su estilo siempre ha estado ligado a la provocación, y bajo este concepto Tommy Cash fusiona géneros como el rap, el trap, la electrónica y el pop experimental. Las letras de las canciones del artista también exploran temas que se reivindican en la sociedad, la tecnología y la cultura pop en general.

Todo ello desde el gamberrismo y saltándose muchos límites. Por ejemplo, en su canción Untz Unts, debido al contenido sexual de su videoclip, solo puede verse en las plataformas su versión censurada.

Así es Espresso Machiatto

A través del electroswing, el pop y el trap, Tommy Cash le canta a los estereotipos culturales en Espresso Macchiato, utilizando el italiano en la canción y, por ende, situándose en el foco de la polémica.

Italia se ha pronunciado sobre el tema y ha reivindicado que presenta clichés que no muestran la autenticidad del sur de Europa. Por su parte, Tommy Cash se ha pronunciado y ha aclarado que no tiene intención de ofender a ninguna cultura, sino que quiere jugar con la diversidad.

La letra de 'Espresso Machiatto', la canción de Tommy Cash en Eurovisión

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh

Uh-huh

Uh-huh

Ciao bella, I'm Tomaso

Addicted to tobacco

Mi like mi coffee very importante

No time to talk e scusi

My days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso, no stresso

No need to be depresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very grandioso

Mi money numeroso

I work around the clocko

That's why I'm sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It's hard until you make it

No stresso, no stresso

It's gonna be espresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La-la-la-la

La-la-la-la

La-la-la la-la-la la-la la-la la-la-la-la

La-la-la la-la

La-la-la-la

Espresso macchiato

Espresso macchiato