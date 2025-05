Quiénes son los bailarines que acompañan a Melody en Eurovisión (que no son todos los que estaban en el Benidorm Fest)

La canción que Melody interpretará sobre el escenario de Basilea no es exactamente la misma que con la que ganó el Benidorm Fest y se han introducido cambios notorios en la música. Pero esa no es la única modificación que ha sufrido la propuesta inicial: el elenco de bailarines que la acompañan en la aventura eurovisiva tampoco son los mismos. Dos de ellos, Marc Montojo y Iván Matías Urquiaga, viajarán hasta Suiza, pero otros tres, Hrisio Busarov, Daniel Arango y Jesús Bolivar, han sido sustituidos por Vicky Gómez, Álex Bullón y Ana Acosta. Una noticia que no fue muy bien recibida por los que ya no forman parte de la candidatura española a Eurovisión.

“Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Han sido unas semanas muy difíciles para mí. Fue la ilusión de todos. Pero la vida nos pone en situaciones complicadas e injustas en las que muchas veces nada depende de nosotros. Lo que sí os puedo prometer es que seguiré bailando con toda mi alma y corazón cada vez que pise un escenario. Quiero mucho a Melody y a los cinco chicos y chicas que van a acompañarla en esta aventura y sé que lo van a hacer de maravilla, son todos unos artistas. Vamos a darles nuestro apoyo y amor”.

Así denunciaba públicamente Hrisio Busarov lo que consideraba una injusticia. Emoción que compartían sus otros dos compañeros, pues su agenda ya estaba reservada para Basilea y de repente se quedaron sin ir.

La explicación de RTVE no fue otra que su intención de potenciar “este elemento de cara a su participación en Eurovisión” y para ello “cinco profesionales de la danza de primer nivel estarán a las órdenes de Mónica Peña y Álex Bullón, coreógrafos de la delegación española para la candidatura”, explicaban desde la cadena de televisión pública.

“Nosotros hicimos una propuesta para el Benidorm Fest pero, una vez que pasamos a Eurovisión, no es solo nuestra candidatura, sino también de RTVE. Por tanto, ya entra en juego otro equipo que también toma decisiones sobre qué cosas se tienen que ver, modificar y ajustar”, explicaba sobre este tema la propia artista en una entrevista en GQ. “En el caso de los bailarines, han querido enfocarlo en un elenco mixto, no solo de chicos, para que todo el público se sienta identificado”, argumentaba.

Finalmente, polémicas aparte, la organización decidió que estos fueran los cinco bailarines que estarán con Melody en Basilea, cinco profesionales destacados del mundo de la televisión y de los espectáculos:

Vicky Gómez, la apuesta segura

Vicky Gómez es una de las personas de confianza de la delegación española en Eurovisión porque es la “coreógrafa oficial” de la edición junior —además de haber sido parte del profesorado de las últimas ediciones de Operación Triunfo—: dirigió la de la candidatura de Levy en 2021, de Carlos Higes en 2022, de Sandra Valero en 2023 y de Chloe DelaRosa en 2024.

Además, Vicky Gómez cuenta con un envidiable curriculum como bailarina desde que se proclamó ganadora del programa de televisión Fama, ¡a bailar! en 2008. A partir de entonces, ha formado parte del elenco de bailarines de Tu cara me suena, Tu cara me suena mini y Tu cara no me suena todavía, de La Voz, de My Camp Rock 2 y de The X Factor en Francia, entre otros.

En teatro, ha participado en los musicales I want you back y Cruz de Navajas. Y Pastora Soler, Ruth Lorenzo, India Martínez, Juan Magán, Natalia Lacunza y Abraham Mateo han contado con ella en sus videoclips. Este último también la incorporó a su equipo de bailarines en su gira Insomnio Tour, igual que los hizo Aitana en su Play Tour, su primera gira de conciertos.

Álex Bullón, el profesor de Britney Spears

Este barcelonés de 38 años fue el coreógrafo de la propuesta con la que Esa Diva llegó a Benidorm y en Basilea además se subirá al escenario. Es uno de los bailarines más reconocidos de la televisión española y de la europea y ha trabajado entre otros programas, en Dancing with The Stars, X Factor, The Voice, American o RuPaul’s Drag Race.

Con solo 20 años decidió trasladarse a Los Ángeles para dar un impulso a su carrera y allí trabajó con un buen puñado de estrellas internacionales. Jennifer Lopez, Camila Cabello, Miley Cyrus, Charlie XCX y Katy Perry son algunas de las celebridades que han contado con él en performance, videoclips, conciertos e incluso espectáculos como la Super Bowl de Perry.

Además de formar parte de su cuadro de bailarines, Bullón también ha coreografiado a Kesha y Demi Lovato, y ha dado clases de baile a la mísmisima Britney Spears. “Le enseñé unas coreografías que había hecho, que de hecho eran todas de canciones suyas. Fue muy bien y me llamaron unas cuantas veces más, pero de las cinco veces que fui, solo dimos clase tres veces, porque era una época complicada para ella”, contó en RAC1.

Por cierto, que todo aquel que quiera aprender a bailar como él puede hacerlo con los tutoriales y coreografías que comparte en redes sociales.

Ana Acosta, bailarina del Benidorm Fest

La bailarina canaria que forma parte del quinteto de bailarines que acompañan a Melody en su camino a Eurovisión también es una habitual de programas de televisión, como Tu cara me suena, La Voz y Factor X. Después ha formado parte de musicales de éxito como West Side Story, Marta tiene un marcapasos y el espectáculo de Lorena Castell Bingo para señoras.

La canaria ha trabajado también con algunas de las grandes estrellas de la música de nuestro país, como India Martínez, Abraham Mateo o Lola Índigo, a la que acompañó en la aplaudida actuación de la granadina en los Goya 2025 cantando Verde que te quiero verde. Además bailado en conciertos de Luis Fonsi y de Maluma, con el que ha compartido su última gira +Pretty +Dirty World Tour, y en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022, junto a Ozuna y Gims.

Y aunque no formó parte del equipo de Melody en el Benidorm Fest, Acosta sí que participó en la actuación de Mel Ömana en esta edición. Dos años antes, lo hizo con la candidatura de Agoney y su Quiero arder.

Marc Montojo, el bailarín que besó a Agoney

Este bailarín catalán de 38 años sí que forma parte del proyecto de Melody desde el Benidorm Fest y la acompaña en Basilea este 17 de mayo. Tampoco era la primera vez que participaba en el festival alicantino que sirve de preselección para Eurovisión pues en 2024 formó parte del equipo de María Pelae y en 2023, al igual que Ana Acosta, fue uno de los bailarines de Agoney, del que es su coreógrafo y su pareja desde 2022.

Marc y Agoney se conocieron en Tu cara me suena, cuando el cantante canario se hizo con la victoria del concurso. Fue precisamente en el momento de proclamarse ganador, cuando el cantante y el bailarín protagonizaron un beso de película que no tardó en hacerse viral.

Pero el talent de celebridades de Antena 3 no es el único programa en el que se ha podido ver a Montojo, pues ha participado en varias ediciones de La Voz. El bailarín, que comenzó protagonizando el musical Hoy no me puedo levantar, también ha trabajado en Londres, Los Angeles y París junto a nombres tan sobresalientes de la música como David Guetta, Adam Lambert o MIKA.

Ivan Matías Urquiaga, también del Benidorm Fest

El segundo de los bailarines revalidados por la candidatura de España en Eurovisión es argentino, con experiencia en hip hop, popping, house, break dance y reguetón, y ha bailado con populares nombres de la música actual argentina como Tini,Trueno, Duki, Maria Becerra, además de para J Balvin y J Quiles.

No sólo es bailarín, también es profesor de baile en la escuela Dance Emotion de Barcelona, donde imparte clases su compañero en la aventura eurovisiva Álex Bullón.

“Muy feliz de poder cumplir un sueño más que sin duda se va a quedar siempre en mi corazón. Se viene una nueva oportunidad, un nuevo desafío y estoy muy emocionado. Todavía cuesta creer que ganamos y que dimos un show increíble con gente y artistas increíbles. Espero que todxs puedan cumplir sus sueños y que la vida les de esto tan lindo que a mi me dio”, agradeció de corazón en sus redes sociales tras la victoria de Melody.