La seguridad de Eurovisión inmoviliza a un joven que gritó 'Palestina libre' durante la actuación de Israel

Austria ha ganado Eurovisión con la canción Wasted Love de JJ, un tema operístico sobre una relación fallida. En el segundo puesto, Israel, que no se llevó la victoria a pesar de que las votaciones estuvieron muy ajustadas. La intérprete Yuval Raphael cantó New day will rise (Un nuevo día llegará), un tema lleno de referencias veladas a la guerra.

Al contrario que el año pasado —la edición más tensa de la historia, con ataques entre los participantes y la candidata israelí—, este 2025 la EBU se ha blindado para proteger a la comitiva de Israel. Muchos periodistas no han podido acceder a la representante del país y se ha prohibido cualquier tipo de manifestación política. En ese saco entra el manifiesto por la paz de los comentaristas españoles en la Segunda Semifinal, cuando destacaron la cifra de víctimas en Gaza durante la presentación de la postal de Israel. La organización de Eurovisión amenazó con sanciones a RTVE y la cadena pública defendió el derecho a la información. Tampoco se han podido exhibir banderas más allá de los países que se presentan al certamen.

Aun con estas medidas de protección, se han sucedido manifestaciones y desalojos en los alrededores del estadio St. Jakobshalle de Basilea. Pocas horas después de la gran final se difundía en redes sociales el vídeo de un joven siendo reducido por la seguridad del certamen alsaltarse la valla de seguridad para gritar Free Palestine (Palestina Libre) mientras actuaba Yuval Raphael. En las imágenes se ve cómo el personal de seguridad intenta cerrar la boca al joven, que trata de resistirse.