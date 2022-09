Harry Styles, Maneskin, Aitana... 33 éxitos musicales para la vuelta a la rutina

Llega septiembre y con él la vuelta a la normalidad. Decimos adiós a los atardeceres, la brisa del mar y el silencio de las montañas para volver a la oficina, al taller, al trabajo. El proceso de adaptación puede ser duro pero tenemos solución: la mejor música.

En el top de la lista semanal tenemos Provenza, de Karol G, al que le sigue el marchoso ritmo de Camilo en Pegao. En el tercer lugar del pódium se coloca Harry Styles con As It Was. Sin lugar a dudas tres temas irresistibles para gozar y desinflar la presión de la vuelta al cole. Los Maneskin no podían faltar con su Beggin, para arrancar el día con la mejor energía.

Los dúos y colaboraciones también tienen peso en la lista. Porque compartidas las cosas se disfrutan más. David Otero y Taburete con Una Foto en Blanco y Negro, Shakira y Rauw Alejandro con Te Felicito (que ahora tiene vídeo alternativo), Aitana y Nicki Nicole con Formentera o Camila Cabello con Ed Sheeran en la sabrosa Bam Bam.

Para cantar en español en el coche de camino al curro tenemos a Morat y su Llamada Perdida, los Besos en Guerra de Morat y Juanes, la Música Ligera de Ana Mena... Mientras que si lo que prefieres es perfeccionar tu inglés prueba con el exitazo de The Weeknd Blinding Lights o Heat Waves de Glass Animals. En la variedad está el gusto, así que tú decides cómo y cuándo disfrutar de la mejor música de la mano de Europa FM.

¡Dale al play y disfruta de la mejor música!