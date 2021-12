Ariana Grande, Ed Sheeran o Camila Cabello: los villancicos que se han estrenado este año

Olvídate del Burrito Sabanero, Los Peces en el Río y el Adeste fideles. Los villancicos se han renovado y lejos de sonar como lo hacían hace años, ahora se llenan de glamour, ritmo e incluso autotune.

Los artistas más globales del planeta desempolvan cada año su espíritu más navideño para deleitar al público con nuevas versiones y pegadizos ritmos, sin olvidar los tintineos y cascabeles clásicos de estas grabaciones. Preparar la cena en familia, brindar con amigos y colocar el árbol de Navidad se convierten en la temática principal de los villancicos del s. XXI.

Taylor Swift, Camila Cabello, Elton John y Ed Sheeran son solo algunos de los cantantes que han estrenado villancicos exclusivos este 2021. ¡Escúchalos todos!

La versión con mariachis de Camila Cabello de I'll be home for Christmas

Camila Cabello homenajea sus raíces latinas -su padre es mexicano- en esta nueva versión del clásico navideño, en la que incluye un grupo de mariachis para homenajear esta cultura.

"Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña de I’ll be home for Christmas, Luis MiRey lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de mariachi. Mucho amor a México y por la música bella de mi país! ¡Feliz Navidad!", deseó la artista.

La revisión del clásico Let it Snow de Michael Bublé

El álbum Christmas de Michael Bublé celebra este año su décimo aniversario y, para actualizarlo, el cantante lanza una reedición con nuevas versiones, entre las que se encuentra la del clásico Let it Snow, grabada junto a la BBC Big Band Orchestra en los estudios Abbey Road de Londres.

Jimmy Fallon, Ariana Grande y Megan Thee Stallion se unen en It Was A...(Masked Christmas)

"Fueron unas navidades con mascarillas, nos quedamos en casa, nos tapamos la nariz y cubrimos nuestra boca. Pero ha llegado la Navidad", cantan Ariana Grande y Megan Thee Stallion junto al presentador Jimmy Fallon en su original villancico It Was A... (Masked Christimas), donde no ignoran la pandemia y ponen un punto de realismo entre copos de nieve y chimeneas.

Taylor Swift graba una nueva versión de Christmas Tree Farm

La cantante ha regrabado su tema navideño Christmas Tree Farm haciéndole nuevos arreglos musicales y añadiendo una nueva orquesta de 70 instrumentos que le dan un giro al tema. Swift, que se crió en una granja en Pennsylvania, lo compuso mientras pasaba la Navidad con su familia en 2019.

Ariana Grande y Kelly Clarkson colaboran en Santa can't you hear me

Aunque la canción se estrenó hace meses, hace unos días Ariana Grande y Kelly Clarkson deleitaron al público estadounidense con una deliciosa (y navideña) actuación en directo en la NBC. Sus voces se complementan a la perfección en un villancico que reclama la presencia de Papa Noel.

Elton John y Ed Sheeran en Merry Christmas

¿Elton John con un pijama de elfo y Ed Sheeran como Mamá Noel? Ese es el resultado de la proposición que John le hizo a Sheeran cuando le pidió volver a grabar una canción navideña. Su clásico de 1973 Step into Christmas era el número 6 en las listas y el artista quería renovarse. Sheeran aceptó y juntos colaboran en Merry Christmas.

Katy Perry con All You Need is Love

Aunque no es un villancico al uso, si Katy Perry decide regrabar un tema de The Beatles que llama a quererse y amarse, qué mejor época para escucharla y compartirla que en Navidad.

El nuevo villancico de Mariah Carey: Fall in Love at Christmas

Un tema con 3 remezclas interpretadas Mariah Carey junto a Khalid, Kirk Franklin, Arlo, Cutmore y Moto Blanco, con Daniel Moore II como productor. Las campanillas y tintineos que no falten.

Rollitos de salchicha para todo el mundo, la versión solidaria de Ladbaby con Ed Sheeran y Elton John

El youtuber Mark Ian Hoyle, más conocido como Ladbaby, lleva desde 2018 junto a su mujer Rox creando villancicos sobre los rollos de salchicha. Cogen un tema, lo adaptan con una nueva y divertida letra y con sus reproducciones buscan recaudar fondos para causas solidarias.

Este año les ha tocado a Ed Sheeran y Elton Jhon, que han hecho una nueva versión de su Merry Christmas hablando de las bondades de los rollos de salchicha. El dinero que consigan irá destinado a The Trussell Trust, una organización que busca erradicar el hambre y la pobreza.