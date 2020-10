CORONAVIRUS | Salvador Illa advierte que esta Navidad “no será normal” y que quedan meses “complicados”

Salvador Illa ha alertado que este año "no será una Navidad normal" por la pandemia del coronavirus. Asimismo, el ministro de Sanidad también ha expresado que todavía quedan "cinco o seis meses" que " serán complicados" , aunque no descarta que haya vacuna en diciembre .

La pandemia del coronavirus sigue sumando contagiados y fallecidos en todo el mundo. Asimismo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que todavía quedan "cinco o seis meses" que "serán complicados".

En una entrevista en RAC1, Illa ha advertido que este año "no será una Navidad normal" por el coronavirus, pero también ha sido optimista y "no está descartado" que haya una vacuna en diciembre o "si no es en diciembre, será a principios de año".

Por otro lado, el ministro ha explicado que el Gobierno ha firmado tres contratos, con tres compañías, para el suministro de las vacunas. Asimismo, Illa ha declarado que "hasta que no esté vacunado un porcentaje alto de la población de todo el mundo, tendremos que seguir teniendo precauciones en muchos niveles".

Sobre la Navidad, Salvador Illa aconseja que las reuniones familiares se hagan "con distancia y tomando las medidas", que no sean "numerosas" y que no nos debemos comportar "como el año pasado".