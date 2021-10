Los primeros pasos musicales de Amaia Romero, Camilo, Ed Sheeran o Ana Mena

¿Te has preguntado alguna vez cómo fue la primera vez musical de tu artista favorito? ¿Sabes cuántos años tenía Ana Mena la primera vez que se subió a un escenario? ¿Y C. Tangana ? ¿Quieres saber cuáles fueron los inicios de Ed Sheeran ? En Europa FM hemos buceado en el pasado de nuestros artistas favoritos y hemos descubierto cómo fueron sus primeros pasos musicales .

¿Te has preguntado alguna vez cómo fue la primera vez musical de tu artista favorito? ¿Sabes cuántos años tenía Ana Mena la primera vez que se subió a un escenario? ¿Y cómo era C. Tangana en su debut musical? ¿Quieres saber cuáles fueron los inicios de Ed Sheeran y de Nathy Peluso?

En Europa FM hemos buceado en el pasado de nuestros artistas favoritos y hemos descubierto cómo fueron sus primeros pasos musicales. Así empezó todo.

Camilo

Camilo lleva en el mundo de la música desde que tenía 13 años. En 2007 debutó con el reality show Factor X, que ganó y le abrió las puertas de la industria de la música. Desde entonces no ha dejado de componer y lanzar nuevos éxitos.

La canción con la que debutó en el programa de televisión fue Si tú no estás de Franco de Vita.

Ana Mena

La historia musical de Ana Mena empezó en 2006 cuando ganó los premios Veo Veo. Poco después la pareja artística de Rocco Hunt se convirtió en actriz en la miniserie Marisol y después fue Paula en Vive cantando. La canción con la que la artista debutó en el programa de televisión fue Torero.

Beret

Beret empezó a interesarse por la música desde muy pequeño. Con tan solo 12 años comenzó a escribir sus propias canciones. La primera canción que publicó se llama A Cada Rima. Fue en 2013.

C. Tangana

C. Tangana empezó su carrera musical en 2006. Tenía 22 años y era integrante del grupo Agorazein. Una de sus primeras canciones fue Bésame Mucho, que cantó cuando C. Tangana aún era Crema.

Ed Sheeran

Ed Sheeran sintió atracción por la música con tan solo cuatro años, cuando formó parte del coro de la Iglesia. Fue ahí cuando descubrió su afición por este mundo. Más tarde, con 11 años, comenzó a interesarse por la guitarra y en 2005, siendo un joven estudiante de secundaria, se metió de lleno en la industria. Ese mismo año grabó su primer disco de manera independiente bajo el título The Orange Room.

Tenía 16 años presentó el primer sencillo del disco.

Nathy Peluso

Nathy Peluso tuvo claro que su vida estaba ligada a la música y a la danza desde que era pequeña. Con tan solo nueve años se mudó con su familia a Alicante. Allí, cada domingo, iba al mercadillo a interpretar versiones y canciones propias en la calle. Pronto, se volvió conocida entre los clientes fieles que, mientras compraban, se daban cuenta del increíble talento de la pequeña. Años después, abandonó sus estudios de teatro y se mudó a Barcelona, donde desarrolló su primer disco recopilatorio Esmeralda, que le sirvió como presentación en la industria musical. Tenía 22 años. Dos años antes abrió un canal de YouTube donde subía covers. All of Me, que grabó en 2015, fue una de las primeras,

Justin Bieber

Con solo 12 años Justin Bieber se presentó a un concurso de canto en Stratford quedando en segundo lugar. Su madre comenzó a subir a YouTube vídeos del pequeño cantando y, al cabo de dos años, ya sumaba 90.000 suscriptores. Un ejecutivo llamado Scooter Braun se puso en contacto con Justin Bieber viajaron a Atlanta, donde terminó firmando con Island Recors, la discográfica que le contrató. Justin Bieber lanzó su primer sencillo, One Time, con 15 años, y ese mismo año, publicó también su primer disco My World, consiguiendo ser disco de platino en Estados Unidos y doble platino en Canadá y Reino Unido.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo es la nueva estrella pop que triunfa en todo el mundo. Su historia comenzó con el proyecto de Disney Channel High School Musical: La serie de 2019. Tenía 17 años cuando empezó. Hoy, con 19, su Driver License se ha convertido en el mejor estreno musical hasta ahora, entrando directamente en el top de tendencias mundiales.

Abraham Mateo

Abraham Mateo saltó a la fama en 2012 con el sencillo Señorita. Así, con 14 años, se convirtió en una estrella pop mundial. En febrero de 2013 se estrenó el videoclip del sencillo y en noviembre de este mismo año salió a la venta el álbum completo bajo el título AM.

Miley Cyrus

Miley Cyrus fue elegida en 2006 por Disney Channel para protagonizar la serie que marcó la adolescencia de los niños: Hannah Montana. De hecho, el éxito de la serie hizo que se convirtiera en una auténtica referencia adolescente. Su primer sencillo fue The Best Of Both Worlds, el tema principal de la serie en la que empezó a trabajar con 14 años.

Camila Cabello

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra se adentró en el mundo de la música con tan solo 16 años. En el 2006 comenzó a componer sus primeras canciones.

En 2013, con veintitrés años, lanzó en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador su primer sencillo, El Psicólogo, alcanzando el número uno en Venezuela y en Ecuador. Sin embargo, fue su sencillo Traicionera (2016) lo que le llevó a alcanzar reconocimiento internacional.

Álvaro de Luna

Álvaro de Luna comenzó su carrera con 18 años, acompañado por su guitarra y ofreciendo conciertos en los que interpretaba sus propias canciones y versiones de artistas como Jarabe de Pablo.

Entre 2017 y 2020 formó parte del grupo Sinsinati como vocalista y compositor, triunfando con exitosas canciones como Indios y Vaqueros y Cuando Éramos dos, que ha logrado ser disco de oro. Su carrera en solitario comenzó a partir del año 2020.

Doja Cat

Doja Cat comenzó en la industria musical en 2012, con 16 años, cuando lanzó su primer sencillo So High. Sin embargo, hasta marzo de 2014 la canción no fue conocida.

Pol Granch

Pol Granch comenzó a tocar la guitarra con 13 años y a subir versiones de canciones en su perfil de Instagram. Por ello, en 2019, la productora de Factor X España se puso en contacto con él para que se presentase a las audiciones del programa. El sencillo con el que debutó en el concurso fue Pompeii,

Blas Cantó

Los inicios de la carrera musical de Blas Cantó se remontan al año 2000 cuando ganó el concurso de televisión Veo veo. La canción con la que el artista debutó en el concurso fue Si tu no estás aquí. Cuatro años después, en el 2004, participó en la gala final de Eurojunior cantando Sentir,

Amaia Romero

Amaia Romero se adentró en el panorama musical con 11 años, cuando participó en el talent show infantil Cántame una Canción. Un año después, participó en el concurso El Número Uno, interpretando canciones como Here Comes The Sun o Let It Be,

Shakira

Shakira mostró indicios de su vocación artística y musical desde los cinco años, demostrando mucho talento en danzas y cantos árabes. A los ocho años compuso su primera canción Tus gafas oscuras, que dedicó a su padre. A los diez años ya componía canciones de forma sistemática y en los años 1988, 1989 y 1990 ganó el concurso de televisión Buscando artista infantil. Aquí interpreta El Vendedor de Mocedades.