Shakira revela un accidente capilar

¿Recordáis la actuación del descanso de la Super Bowl de 2020? Shakira y Jennifer López estuvieron increíbles y su show todavía se recuerda, uno de los mejores, sin duda, en la historia de la Super Bowl. Pero el tiempo pasa para todos y, cuando queremos acordarnos, ya ha pasado más de un año desde entonces. Sin embargo, la noticia de hoy está relacionada con aquella fecha, porque Shakira ha revelado algo que le sucedió unas horas antes de salir al escenario.

La cantante colombiana ha sido portada de la conocida revista Glamour y ha sido allí donde concedió una jugosa entrevista, donde reveló varias confidencias. Una de las más sonadas tiene que ver con un accidente que sufrió su querida melena.

El episodio tuvo lugar antes del partido, cuando Shakira se tiñó su cabello y las cosas no salieron como esperaba y el color de su pelo se volvió completamente negro. ¿La solución cuál fue? Agua oxigenada para quitarse el tinte y empezar de nuevo el proceso. Así lo contó ella: "No creerías lo que me pasó la noche antes del Super Bowl. Me estaba tiñendo el pelo con exactamente el mismo tinte que uso siempre y esa noche mi cabello decidió volverse negro”.

En la entrevista, la cantante colombiana contestó a todo y tocó temas polémicos, como el de si existe discriminación en la industria, los prejuicios sobre su origen y la importancia que tiene para ella su herencia colombiana libanesa.